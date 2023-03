Stiri pe aceeasi tema

- O fetita in varsta de cinci saptamani a fost gasita, marti, intr-un sant de pe marginea unui drum judetean din Sibiu, copila fiind transportata la Spitalul de Pediatrie din Medias, unde a fost internata. Politistii au gasit-o pe mama micutei si fac cercetari pentru abandon si rele tratamente aplicate…

- Intamplarea de marți dimineața din Romania a emoționat o țara intreaga. Un bebeluș a fost abandonat pe un camp, de o tanara mama in varsta de 22 de ani. Cei care l-au gasit au fost chiar angajații primariei din localitate, care au anunțat imediat poliția.

- Un bebeluș de 5 saptamani a fost gasit abandonat, marți, intr-un șanț de pe marginea drumului, in județul Sibiu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- O tanara din Sibiu si-a abandonat bebelusul in varsta de sase luni pe camp, cu o sticla de lapte langa el. Totul s-a intamplat in aceasta dimineata, la marginea satului Boarta din comuna Seica Mare.Angajatii primariei, care mergeau in zona sa efectueze o serie de lucari, au vazut copilul pe marginea…

- O fetita de cinci ani a fost gasita in agonie, de un trecator, marti seara, in tufișurile dintr-un parc din Berlin. Micuța a fost transportata la spital cu un elicopter, dar nu a mai putut fi salvata, conform StirileProTV. Polițiștii germani au arestat un tanar de 19 ani, babysitter-ul micuței și al…

- De 40 de ani, Daniel iși cauta mama și spera sa o revada intr-o zi. Cea care i-a dat viața l-a abandonat in spital dupa ce l-a nascut, iar de atunci nu mai știe nimic de ea. Daniel a marturisit in exclusivitate la Acces Direct ca tatal lui a fost cel care l-a crescut pana la varsta de 11 ani.

- O femeie din Bistrița Nasaud iși cauta fiica declarata moarta in spital. La scurt timp dupa naștere, medicii au anunțat ca s-a stins din viața și a fost incinerata. Mama nu crede aceasta poveste și iși cauta fiica, dorindu-și sa se faca dreptate.