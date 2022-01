Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul condamnat de pedofilie face primele declarații dupa acuzațiile aduse. El susține ca nu a vrut sa faca niciun rau nimanui, ci doar regreta faptul ca Raisa a murit. De ce a cautat insa informații despre Marina, fata supraviețuitoare.

- Moartea Raisei a lasat multa durere și revolta in randul romanilor, iar acum polițistul care a lovit-o pe trecerea de pietoni e audiat. El a mers astazi sa dea declarații, insa nu a vrut sa vorbeasca cu jurnaliștii.

- Imagini șocante au fost surprinse, luni, 17 ianuarie, in Bacau, acolo unde o camera de supraveghere a inregistrat un carucior impins de viscol printre mașini. Ce este revoltator e faptul ca in el se afla un bebeluș, iar parintele copilului l-a lasat afara ca sa intre la…pacanele. Inregistrarea care…

- Mirela Vaida a avut o reacție furibunda in timpul emisiunii Acces Direct, asta dupa ce a ascultat inregistrarea apelului la 112 in urma tragediei din București unde Raisa și-a pierdut viața. Prezentatoarea TV a marturisit ca nu ințelege de ce e nevoie sa stai de vorba in apel cu 6 dispeceri.

- Raisa a plecat la ceruri intr-un mod trafic, ucisa de o mașina de poliție pe trecerea de pietoni. Mama copilei vorbește despre tragedia care i-a indoliat familia. Femeia a fost sunata de angajații unui magazin cu privire la accident.

- Tatal Raisa, fata ucisa de un polițist in Capitala, e distrus de durere, iar impreuna cu mama fetei spera sa se faca dreptate in cazul micuței. Ce mesaj i-a transmis barbatul indurerat lui Constantin Popescu, agentul care a provocat tragedia.

- FOTO| George Simion l-a dus pe parintele Victorin de la Putna in Parlament: „Poate mai scoatem din dracii de aici” FOTO| George Simion l-a dus pe parintele Victorin de la Putna in Parlament: „Poate mai scoatem din dracii de aici” Copreședintele AUR, George Simion, continua sa iasa in evidența mai mult…

- Imagini virale pe internet, inregistrate chiar in Romania. Un barbat a observat o sfera ingropata in pamant.El a impuns cu un baț pentru a vedea ce este acolo și a reușit sa dezgroape obiectul, scrie ro-viral.video .A ramas uimit cand a vazut despre ce era vorba. Puteți vedea și voi imaginile mai jos…