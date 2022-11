Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Acces Direct, Camelia a aflat cateva indicii legate de tatal ei biologic, barbatul pe care l-a cautat zilnic vreme de 40 de ani. Cine ar fi, de fapt, parintele ei adevarat, dar și ce legatura are acesta cu persoana cu care ea a vorbit dupa ce a devenit majora.

- O femeie din comuna Nicolae Balcescu, județul Constanța, iși cauta fiica pierduta de 32 de ani. Ileana a fost anunțata de medici ca micuța va muri dupa naștere și a plecat din spital. Ulterior, aceasta a aflat ca copila ar fi fost adoptata. Iata ce a marturisit, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Ancheta de amploare in Bucuresti, dupa ce un militar francez a fost gasit mort, in camera de hotel. Acesta ajunsese in urma cu trei zile in Capitala. Procurorii militari romani investigheaza cazul, insa cred ca e vorba despre o sinucidere, pentru ca nu au gasit urme de lupta sau de intrare fortata.…

- O mama iși cauta fiica de 19 ani cu disperare. Tanara a disparut de trei saptamani, iar de atunci este de negasit. Maricica este de parere ca fata ei ar fi fost rapita și dusa la prostituție. Femeia a marturisit, in exclusivitate pentru Acces Direct, ca fiica ei a mai plecat o data de acasa, in septembrie.

- Artistul Iulian Popovici și-a spus povestea de viața, in exclusivitate pentru Acces Direct. Cantarețul și-a gasit la varsta de 35 de ani sora pierduta, iar acum iși cauta și frații gemeni. Prin ce momente complicate a trecut interpretul și cat de greu i-a fost la orfelinat.

- Nicoleta iși cauta cu disperare sora minora, in varsta de 16 ani, dupa ce a disparut de cinci zile de la centrul de plasament unde locuia. Cele doua sunt fiicele femeii care a ajuns la inchisoare, dupa ce a postat pe Facebook imagini in care iși batea cu bestialitate fetița de trei ani pentru a-l face…

- O noua escrocherie ia amploare in mediul online. Zeci de femei spun ca au fost pagubite de o așa zisa afacerista de pe Facebook, iar sumele de bani pe care le-au pierdut, ar fi de ordinul zecilor de mii de euro. Dupa ce le-ar fi promis ca se vor imbogați, femeia a fugit cu banii lor.