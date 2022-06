Stiri pe aceeasi tema

- A așteptat sa implineasca frumoasa varsta de 18 ani și le-a spus parinților ei ca dorește sa traiasca departe de casa, alaturi de partenerul ei de viața. Parinții tinerei sunt acum ingenuncheați de durere și sunt de parere ca vinovat pentru aceasta tragedie este un baiat care ar fi atras-o prin metoda…

- Ministrul Educației Sorin Cimpeanu a anunțat luni, 27 iunie, ca rata de promovare la Bacalaureat 2022 a fost de 73,3%. Este cea mai mare rata de promovare din ultimii 12 ani.Din 2009 nu a mai fost o rata atat de mare a celor care iau acest examen de la finalul clasei a XII-a.La Bacalaureat…

- Filarmonica Oltenia prezinta, luni, 20 iunie, de la ora 19.00, un Recital aniversar George Lefteroglu, la vioara, și Florin Berculescu, la pian.In program: Ludwig van Beethoven: Sonata nr. 5 in Fa major pentru vioara și pian, op. 24, „Sonata Primaverii” ?i Camille Saint-Saens: Introducere și Rondo Capriccioso…

- Reorganizarea teritoriala totala a Romaniei prin reducerea numarului de judete la 15 reprezinta o prioritate pentru reducerea cheltuielilor bugetare, sustin reprezentantii Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR). Conform sursei citate de Agerpres, CCIR a organizat o intalnire de lucru cu…

- Presedintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, a fost primit, la Palatul Cotroceni, de Klaus Iohannis. Presedintele lituanian a fost primit cu onoruri militare pe platoul de ceremonii. Din delegatia presedintelui Iohannis fac parte, printre altii, ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, consilierii prezidentiali…

- Roșiile au ajuns sa se vanda in Romania cu 55 de lei kilogramul, in unele piete din București.In judetul Galati, celebrele rosii de Matca sunt inca verzi, pentru ca tariful la gaze s-a dublat și fermierii nu si-au permis sa incalzeasca solariile. Costel Stan - legumicultor, a declarat ca le va ”vinde…

- Rezultatele de la simularea la Bacalaureat 2022 vor fi anunțate in cursul zilei. Notele obținute de elevii claselor terminale de liceu nu vor fi trecute in catalog și reprezinta doar un reper pentru parinți și profesori in vederea examenului din vara. Cuprins: Rezultate la simularea la Bac in 2021 Calendar…

- Dupa ce a stabilit un record la Madrid, unde a avut peste 17 mii de spectatori la concertul sau, Maluma a concertat la București iar postarile sale de pe Instagram arata ca artistul s-a simțit bine pe meleagurile noastre. Maluma le-a mulțumit romanilor pentru primire, in stilul sau caracteristic.