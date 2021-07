Stiri pe aceeasi tema

- Vali, prietenul lui Mihai Beuran, a ales sa vorbeasca și sa marturiseasca cum a avut loc tragedia in care soțul Nataliei a murit inecat. Declarațiile șocante ale barbatului au facut-o pe soția lui sa izbucneasca in plans.

- Dupa șase saptamani de la tragedia in care Mihai Beuran și-a pierdut viața, soția acestuia deschide pentru prima data mașina, in speranța unor indicii care sa o lamureasca. Iata ce a gasit Natalia Beuran in autoturismul tatalui fetiței sale și de ce spune ca nu ințelege acțiunea oamenilor legii.

- Natalia Beuran, sotia lui Mihai Beuran, tanarul din Targu Jiu gasit fara viata in raul Jiu, la cateva zile dupa nunta, a facut un apel pe Facebook, dupa ce a descoperit mai multe lucruri care „nu se leaga”. ”…nu se leaga nimic..Pe 06.06.2021 soțul meu a plecat de acasa in jurul orei 13.30 de atunci…

- Natalia Beuran vine, din nou, la ”Acces Direct” cu detalii care nu ii dau pace din momentul morții soțului ei. Pentru ca spusele celor trei nu bat cap in cap cu ceea ce vine din partea oamenilor legiim tocmai de aceea tanara vaduva cere ca prietenii lui Mihai Beuran sa faca testul poligraf. Insa și…

- Moartea fulgeratoare și de neințeles a lui Mihai Beuran a lasat in urma sa multe semne de intrebare. Tocmai de aceea soția și mama acestuia au cautat, de mai bine de o luna, ajutor in toate parțile. Astfel cele doua au ajuns și la parapsihologul Florentina Daniela Ion, invitata acum la ”Acces Direct”…

- Dupa ce in urma cu o zi soția și mama lui Mihai Beuran au ieșit public in speranța ca vor afla cu exactitate ce s-a petrecut pe data de șase iunie, acum, deși inițial a refuzat sa vorbeasca, prietenul tanarului, aflat și el pe barca, salvandu-se in ultima clipa, face primele declarații pe acest subiect.

- O noua zi scoate la iveala alte detalii suspecte din ziua morții Nataliei Beuran. Tanara vaduva pune sub semnul intrebarii un indiciu foarte important. Se pare ca o pereche de pantaloni este lucrul care ar putea schimba toata ancheta.

- Luna trecuta Mihai Beuran și-a gasit sfarșitul in apele Jiului, la trei zile dupa cununia civila și cu foarte puțin timp inainte de a-și cunoaște fetița. Acum insa, in urma tragediei, Natalia, ramasa vaduva, pune sub semnul intrebarii cauza morții soțului ei. Tanara și soacra sa suspecteaza cateva persoane…