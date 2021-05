Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a plecat din Turcia, Marius Șumudica a luat o pauza de antrenorat. Revenit in țara antrenorul și-a petrecut sarbatorile alaturi de familie. Ba mai mult de-atat și-a facut soția fericita, dupa ce i-a facut un cadou extrem de scump. Paparazzi de la Playsport.ro au surprins-o pe domana Șumudica…

- Noi informații ies la iveala in cazul relației dintre Razvan și Alina, cei doi soți cu probleme in familie. Dupa ce a marturisit ca a fost inșelat de soție, barbatul a marturisit ca tanarul cu care femeia lui s-a iubit e chiar nepotul de 18 ani.

- Un barbat in varsta de 34 de ani e in culmea dispararii, asta dupa ce soția lui, cea cu care e casatorit de 15 ani, l-a inșelat cu un tanar de 18 ani. Razvan nu știe ce sa mai faca, deoarece are impreuna cu Alina opt copii, ultimii fiind gemeni in varsta de 1 an și 5 luni.

- Mihai Rait, Dorel din serialul „Las Fierbinți”, traiește de aproximativ patru ani de zile o frumoasa poveste de dragoste cu Ana Maria. Soția lui e foarte discreta, nu apare in emisiuni televizate, iar iata cum arata aceasta acum, la 27 de ani. Actorul și-a cunoscut soția la unul dintre spectacolele…

- Vulpița de la Acces Direct și-a surprins din nou fanii. Cu puțin timp inainte de a-l aduce pe lume pe cel de-al doilea copil al sau, Veronica Stegaru a poftit la... clatite. Zis și facut! Soția lui Viorel s-a pus pe gatit și a impartașit imaginea cu cei din mediul online. Tanara din Blagești va naște…

- Disidentul rus Aleksei Navalnii, 44 de ani, a fost vizitat marți, 13 aprilie, de soția sa, Iulia, la peniteniciarul in care este inchis pentru doi ani și jumatate. Femeia a dezvaluit ca Aleksei a slabit 17 kilograme și ca este din ce in ce mai ingrijorata pentru sanatatea soțului sau, dupa ce acesta…

- Dragoste cu nabadai, dupa 40 de ani de casnicie. Deși pare sa fie titlul unui film, din pacate, nu este decat cruda realitate. Un barbat de 64 de ani iși acuza soția ca ar calca stramb. In tot acest timp femeia se apara și spune ca nu mai poate sa se ințeleaga cu soțul ei, care a ajuns sa fie extrem…

- Adrian Țibarnea și-a spus astazi disperarea la Acces Direct. Barbatul a povestit ca s-ar fi trezit ca soția ar fi divorțat de el fara știrea lui, in timp ce acesta se afla la munca in strainatate, mai exact, in Anglia. Primarul din Raducaneni a oferit noi detalii in acest caz. Cine ar fi vinovatul?