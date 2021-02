Stiri pe aceeasi tema

- Un caz de-a dreptul revoltator a avut loc in Capitala, unde o copila de doar 12 ani a fost rapita și sechestrata de un barbat de 42 de ani. Familia fetei se revolta, iar vinovatul umbla liber, spunand ca minora l-a mințit. Despre ce a fost vorba, de fapt?

- Familia Angelei Balint, femeia gasita moarta luni, la 19 zile de la dispariție, este extrem de revoltata. Oamenii au dubii mari in privința actelor primite de la IML, dupa ce marți dimineața au mers la morga.

- Durere fara margini pentru familia Angelei Balint, femeia cautata cu disperare de familie, de mai multe zile. Aceasta a fost gasita, astazi, insa, din pacate, a fost gasita fara viața. Vestea tragica a fost data de Mirela Vaida, la Acces Direct.

- Familia barbatului ars de viu in salon la Institutul „Socola" spune ca va face tot posibilul pentru a afla adevarul despre cauzele care au dus la moartea lui. Sotia lui Ionut Adrian Turchina, barbatul care a ars in ajunul Craciunului, spune ca are multe intrebari cu privire la moartea acestuia. „In…

- Familia pacientei solicita 30 de milioane de euro atat medicului anestezist, cat si clinicii private le unde a avut loc operatia. Medicul anestezist este acuzat ca "nu i a acordat o resuscitare eficienta si prompta pacientei, situatie care a condus la instalarea encefalopatiei anoxice ireversibile,…

- Kelly Mendes, sotia lui Thiago Mendes, a scris pe Instagram ca a primit amenintari cu moartea, dupa ce mijlocasul echipei Olympique Lyon l-a accidentat pe atacantul PSG, Neymar, la meciul de duminica, potrivit news.ro."Voi trimite politiei toate mesajele de amenintare primite de mine si familia mea",…

- Scandal de proporții astazi in platoul Acces Direct, dupa ce tatal cu doua fetițe a facut testul poligraf, dupa ce mama acestora, cea care l-a parasit a spus despre el ca le-ar fi batut pe cele mici! Iata ca femeia a mințit, conform rezultatului testului!

- Familia tinerei care a fost ucisa și incinerata pe marginea drumului in Ghimpati, judetul Giurgiu, vin cu detalii cutremuratoare despre modul in care ar fi fost tratata de poliție. Rudele au povestit, la Romania TV, ca au mers in urma cu trei luni la Politia din Pantelimon pentru a o da disparuta…