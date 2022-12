Stiri pe aceeasi tema

- Doi bunici fac acuzații grave impotriva primarului din comuna Stancuța, județul Braila! Aceștia susțin ca ar vrea sa il fure pe nepotul lor și sa il dea unui medic de familie, dupa ce i-au decedat parinții. Ene și Elena trec prin momente grele. Ce au declarat, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Soțul Roxanei a venit in emisiunea Acces Direct cu explicații, dupa ce barbatul a fost acuzat ca a parasit-o pe femeie și nu ii mai permite sa iși vada copilul. Barbatul a venit cu acuzații grave la adresa ei, spunand ca cel care nu iși dorește sa o vada este chiar copilul, dar și faptul ca relația…

- Cu toții știm ca multe mame au ramas fara copiii pe care i-au nascut, sub pretextul ca micuții ar fi murit. In exclusivitate pentru Acces Direct, o femeie susține ca a cumparat un copil din spital, in urma cu 16 ani! Bebelușul a fost vandut pentru aproximativ 6.000 de euro, chiar de un medic din Giurgiu.…

- Scene incredibile petrecute, miercuri seara, in traficul din București! Un șofer aflat sub influența bauturilor alcoolice a fugit de sub nasul echipajelor de poliție jandarmi. In timp ce demara in tromba, pentru a scapa de forțele de intervenție, șoferul baut, in calea sa, a lovit doua mașini și se…

- Incidentul a avut loc pe o strada din Capitala. Șoferul circula regulamentar, iar de pe trotuarul din stanga, un baiat vine in graba, iese dintre mașini și se arunca pe jos, in fața autoturismului. Imediat, presupusa victima incepe sa țipe, iar in ajutor ii vine un barbat pe trotineta care il amenința…

- Autoritațile au demarat o ancheta la sfarșitul lunii septembrie, dupa ce un barbat a facut plangere ca a fost amenințat de alți doi indivizi din cauza unei șicanari in trafic.In urma cercetarilor, poliția a descoperit ca agresorii sunt doi barbați in varsta de 19 și 43 de ani. Se pare ca, in timp ce…

- Magistratii au decis condamnarea inculpatului in prima instanta la un an si zece luni de inchisoare cu executare, si au admis actiunea civila formulata de partea civila I.P.J. Constanta, obligandu l pe inculpat la plata sumei de 1.000 lei, reprezentand daune materiale. Trimis in judecata de procurorii…

- Italia a fost afectata, joi seara, de precipitații extrem de violente, cea mai afectata zona fiind Ancona, in regiunea Marche. Au cazut aproximativ 400 mm de ploaie in doar doua ore, o cantitate care cade in mod normal in șase luni in aceasta zona. Cel puțin zece morți, case distruse, strazi sub ape…