Stiri pe aceeasi tema

- A nascut sau nu Vulpița de la Acces Direct? Aceasta a devenit una dintre cele mai controversate intrebari in randul internauților. Totul a pornit dupa ce Veronica Stegaru, tanara din Blagești, a postat de mai multe ori o imagine cu un bebeluș pe rețelele de socializare. Iata care este, de fapt, adevarul.…

- Consilierul local PSD Radu Toanca a dezvaluit ca, desi cu un pas mai aproape de a intra in insolventa, compania de termoficare din Timisoara, Colterm, a cumparat, chiar in luna ianuarie, pentru fostul director Bogdan Nanu, o masina de 20.000 de euro. ”As dori sa ne prezinte in scris pana la urmatorul…

- Cazul prezentat de Denisa a luat o intorsatura incredibila! Testul poligraf a aratat ca tanara care și-a acuzat tatal ca i-ar fi ucis bunica, femeia care a crescut-o de cand era mica, a mințit in unele privințe. Iata la ce intrebari nu a spus invitata de la Acces Direct adevarul!

- Dupa ce a facut cateva declarații uluitoare despre infidelitațile fostului ei soț, Carmen de la Salciua a vorbit deschis in fața fanilor despre relația pe care a avut-o la scurt timp dupa divorț. Iata in ce relații a ramas acum frumoasa cantareața cu fostul ei partener, dar și cu familia lui. Tu te-ai…

- O decizie de ultima ora a luat-o consilierul PSD-ist Bogdan Butean. El a demisionat din CL Somcuta Mare, decizia venind in contextul in care el a condus „celebra” sedinta a CL Somcuta Mare, prin care voiau sa aprobe construirea depozitului provizoriu de deseuri menajere pe Calea Miresului. Sursele noastre…

- Executivul britanic a anuntat vineri sfarsitul scutirii de a respecta perioada de carantina acordata pana acum tarilor cu o rata scazuta de contaminare, precum Japonia sau Australia.In consecinta, oricine ajunge in Regatul Unit va trebui sa ramana in carantina timp de zece zile, perioada ce poate fi…

- Elevii aradeni vor avea parte de burse pentru intregul an școlar 2020-2021. Dupa o munca susținuta in comisii, s-au gasit rezolvari pentru toate problemele care au fost ridicate atunci cand s-a spus ca bursele vor putea fi acordate doar in anul 2021. Consilierul local PSD Csilla Aur, cadru didactic…