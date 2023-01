Stiri pe aceeasi tema

- Steli, o mama in varsta de 30 de ani trece prin momente cumplite. Femeia susține ca toți copiii i-au fost luați cu forța de langa ea. Aceasta lupta cu toate puterile ca sa-și recupereze micuții care i-au fost luați dupa ce vecizii au facut sesizare la primarie cum ca aceștia nu ar fi ingrijiți corespunzator.

- Vaduva lui Constantin Codrescu a oferit primele declarații dupa ce a fost acuzata ca vrea sa ramana cu toata averea dupa decesul marelui actor. Ce spune soția regretatului artist despre fiica acestuia. Ii ramane sau nu Ancai o parte din moștenire. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Patru copii cu varste cuprinse intre 2 și 7 ani au fost luați de langa familia lor in toiul nopții. Tatal a fost dus la un centru de dezalcoolizare, iar micuții au ajuns in doua familii de asistenți sociali. Matușa lor incearca sa le obțina custodia și sa aiba grija de ei.

- Așa arata unitațile de primiri urgențe din toate spitalele din țara. Numarul cazurilor de viroze a explodat, iar in multe unitați toate secțiile sunt pline. La Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitala sunt zilnic aproximativ 400 de prezentari.„Avem o problema cu fetița, are 14 ani. Are o gastrita,…

- In exclusivitate pentru Acces Direct, „Justițiarul de Berceni” a facut primele declarații, dupa ce a fost acuzat ca ar fi harțuit-o pe fosta lui iubita. Cum se apara Alexandru Constandachi. Imaginile au ajuns virale. Și tanara a oferit detalii despre acel moment.

- George, logodnicul Adrianei Bahmuțeanu, a facut primele declarații despre fiica pe care nu a recunoscut-o. Ce spune barbatul despre tanara de 25 de ani care susține ca este sange din sangele lui. Adriana Bahmuțeanu a vorbit și ea despre acest subiect, in exclusivitate, la Acces Direct.

- Ședința nocturna a fracțiunii PAS, de la Președinție, s-a incheiat. Primii deputați au ieșit din instituția prezidențiala. Cițiva deputați au declarat pentru TV8 ca la ședința s-a discutat despre „unele remanieri”, „imbunatațirea actului guvernarii” și „situația pe securitate”. Deputatul PAS, Radu Marian,…

- In exclusivitate pentru Acces Direct, barbatul acuzat ca ar agresat o fetița de 6 ani a facut primele declarații cu privire la cele intamplate. Cum se apara barbatul, dupa ce mama minorei a povestit ce i-a marturisit fiica ei.