Stiri pe aceeasi tema

- Cazul femeii care in urma cu 36 de ani a nascut o fata continua, caci ea iși dorește sa afle ce s-a intamplat de fapt cu aceasta. In ziua in care a devenit mama, medicii i-au spus ca fatul a murit, iar deși o asistenta i-a spus ca nu e adevarat, insa sunt in pericol daca vor dezvalui, Maria știe sigur…

- Dupa ce Maria l-a acuzat pe soțul ei, dar și pe soacra ca o bat. Florinel a marturisit in exclusivitate la Acces Direct ca nu este adevarat ceea ce a marturisit Maria și susține ca soția lui ii face acuzații grave și ea este cea care provoaca de fiecare data scandalul in casa.

- Ștefan este un tatic care a ales sa iși strige disperarea in fața tuturor, prin intermediul emisiunii Acces Direct. Barbatul este profund indurerat, asta fiindca fosta soție vrea sa-i "smulga" fetița de langa el, pe care doar el a crescut-o pana la varsta de 7 ani. Iata ce se intampla, de fapt!

- Laurentiu Reghecampf, tehnicianul echipei Universitatea Craiova a declarat joi, 19 mai, la cateva ore dupa ce i s a nascut al treilea copil, ca se simte fericit si implinit. Ma simt minunat, ma simt fericit, implinit. Ma bucur foarte mult, pentru ca a fost o perioada grea. Si sper sa fie sanatos, fericit,…

- Tehnicianul echipei Universitatea Craiova, Laurentiu Reghecampf, a declarat, joi, la cateva ore dupa ce i s-a nascut al treilea copil, ca se simte fericit si implinit. "Ma simt minunat, ma simt fericit, implinit. Ma bucur foarte mult, pentru ca a fost o perioada grea. Si sper sa fie sanatos, fericit,…

- Laurențiu Reghecampf a anunțat prin intermediul rețelelor de socializare ca a devenit tata de baiat pentru a treia oara. Corina Caciuc, partenera lui, a nascut natural un baiețel perfect sanatos caruia i-au dezvaluit și numele. In urma cu doar o ora, Laurențiu Reghecampf a postat pe Instagram o imagine…

- Mama presupusului criminal din Ferentari face declarații cutremuratoare. Femeia susține ca trupul italianului ar fi fost tranșat in fața copiilor, chiar in apartamentul unde barbatul a fost ucis de fiul ei.

- Dani Mocanu a fost la un pas de inchisoare, dupa ce in urma cu ceva artistul a lansat o piesa in care se pare ca ar fi instigat la ura și la violența impotriva femeilor. Acum el e dator sa plateasca o amenda uriașa.