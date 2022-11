Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile scazute fac primele victime in țara noastra. O femeie din a murit, iar un barbat este internat in spital, la Iași, dupa ce au fost gasiți in șoc hipotermic, in ultimele 24 de ore. Femeia in varsta de 72 de ani a fost adusa de un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanța la Unitatea…

- Silvia Duta are puțin peste 30 de ani și este prima femeie din Romania care a deschis o companie de curierat și tot prima femeie care a ajuns in aproape 2 ani de la debutul business-ului, cu 18 ore de munca pe zi, la o cifra de afaceri de doua milioane de

- La aproape 40 de ani de cand a plecat din Romania, fosta atleta olimpica Ileana Gavozdea, devenita peste Ocean Ilana Holloway, face o confesiune cuprinzatoare despre incercarile din anii comunismului și viața de emigrant in Statele Unite. O poveste cu lumini și umbre despre suferința, piedici, episoade…

- Sorana Cirstea, una dintre cele mai frumoase jucatoare de tenis din lume, aflata pe locul 38 in clasamentul WTA, a raspuns sincer, in cadrul unui podcast, la intrebarea: “Care este cea mai buna jucatoare de tenis din Romania?!”. Cum a explicat sportiva profesionista marturisirile facute.

- Cu toții știm ca faimoasa Cristina Batlan este una dintre cele mai reputate și cunoscute femei de afaceri din Romania. Fondatoarea brandului Musette se bucura de un succes colosal pe piața din Romania, fiind și una dintre investitoarele de la Imperiul Leilor de la PRO TV. Care sunt provocarile show-ului,…

- „Romania a distrus pana acum 3 milioane de doze de vaccin anti-COVID, iar alte 3 milioane expira pana la sfarșitul acestui an” a spus ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Serurile nu pot fi nici macar donate, deoarece mecanismul COVAX nu primește varianta actuala a vaccinurilor. „In ceea ce privește…

- Sambata, 10 septembrie, in jurul orei 12.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației s-au prezentat pe sensul de intrare in Romania, doua femei, una in varsta de 51 de ani, domiciliata in Baia Mare, iar cealalta de 47 de ani, cu dubla cetațenie romano-moldoveana. Cele doua se aflau intr-un…

- Andreea Balan este una dintre cele mai longevive cantarețe din industria muzicala din Romania, dupa ce și-a inceput cariera pe vremea cand se afla la varsta adolescenței. Acest lucru a pus-o in multe situații grele, insa artista a povestit la Antena Stars, cum a reușit sa treaca peste acestea și sa…