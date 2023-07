Stiri pe aceeasi tema

- Bunica Mia se teme ca ar putea ramane fara nepotul ei pe care l-a crescut de cand era doar un bebeluș. Femeia susține ca niciunul dintre parinți nu s-a ocupat de el, iar micuțul este atașat de ea și soțul sau. Tatal copilului nici nu a vrut sa fie trecut in certificatul de naștere.

- Elena Anghel, in varsta de 51 de ani, a recunoscut ca și-a ucis nepotul, dupa ce „a pierdut contactul cu realitatea” din cauza unei deteriorari bruște și acute a sanatații mintale. Baiatul de 5 ani a fost gasit mort, cu multiple rani injunghiate, in casa familiei din Anglia, relateaza Libertatea.ro…

- Bunica Virginia spune ca nu se mai ințelege cu fiica sa de cand tanara era o adolescența. In prezent, femeia are 28 de ani și nu s-ar fi ocupat de fiul ei, care acum are 4 ani. Copilul ar fi ramas in grija bunicii, tot ea fiind cea care se lupta ca micuțul sa aiba un viitor mai bun.

- Un baiat de 14 ani a trecut inotand Prutul, pentru a ajunge la parinții sai care se afla in Italia. Minorul a fost depistat de polițiștii de frontiera din Romania, dezorientat și cu hainele ude, pe malul raului. Ulterior, s-a constatat ca acesta fusese lasat in grija bunicilor, in Republica Moldova.

- Ruby este una dintre cele ma ravnite femei din showbiz-ul romanesc și mereu a avut o silueta de invidiat. Ei bine, cantareața nici nu are de ales, deoarece este atenționata mereu daca se intampla sa ia proporții. Bunica ei este cu ochii pe ea și are grija ca artista sa arate perfect.

- Polițiștii aradeni l-au reținut, in noaptea de duminica spre luni, pe proprietarul barcii scufundate, duminica seara, cu 12 oameni in ea. Potrivit unor surse, barbatul de 33 de ani și-ar fi cumparat barca, cu un motor de 25 CP, chiar cu o zi inainte de tragedie și a vrut sa le arate prietenilor cum…

- Lacramioara, in varsta de 26 de ani, din comuna Ghidigeni, județul Galați, este casatorita cu soțul ei de 12 ani, iar impreuna au o fetița de 10 ani. Deși sunt de nedesparțit de atația ani, gura satului ar fi rea și ar impraștia zvonuri potrivit carora ea l-ar fi inșelat pe partenerul ei. Tanara vrea…

- Madalina Manole a murit de ziua ei, pe 14 iulie 2010, ziua in care micuțul Petru Mircea Jr., care avea doar un an atunci, ramanea fara mama. Fiul regretatei cantarețe are acum 13 ani și a fost crescut exclusiv de tatal sau, fara legaturi cu rudele din partea mamei sale. in urma cu cațiva ani, Petru…