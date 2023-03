Stiri pe aceeasi tema

- Bunica Marioara a povestit episodul prin care a trecut nepoata sa, dupa ce a fost parasita de mama, in urma cu doi ani. Femeia ar fi incercat sa ia legatura cu micuța, dar fetița nu iși mai dorește sa comunice cu ea.

- Olga s-a luptat singura cu copilul ei inca de cand cel mic avea șase luni, asta dupa ce fostul ei iubit a decis sa plece și s-o paraseasca atat pe ea, cat și pe bebeluș. Olga a marturisit la Acces Direct ca nu mai știe nimic de tatal copilului și ca iși dorește ca acesta sa ii plateasca pensia alimentara.

- Ana avea trei luni atunci cand mama ei a plecat de acasa prima oara, femeia s-a intors, insa ar fi revenit la vechile obiceiuri, iar dupa scurt timp a fugit a doua oara de langa fetița. Durerea Anei a fost și mai mare deoarece de data aceasta mama l-a luat cu ea pe frațiorul ei. De aproape 20 de ani,…

- Simona a venit la Acces Direct in incercarea de a-și recupera fetița de la mama ei. Tanara are 19 ani și a povestit cum mama ei și fostul ei iubit, in noiembrie, au impiedicat-o sa-și ia copilul și au izgonit-o de acasa dupa o noapte in care ea a vrut sa mearga la discoteca. Acum, ea susține ca are…

- Cristina Cioran a fost prezenta vineri, 27 ianuarie, in emisiunea „Vorbește lumea”, unde a facut dezvaluiri despre tatal fetiței sale. Vedeta nu i-a in calcul o impacare cu Alex Dobrescu, deși el iși dorește acest lucru. Dupa ce in ultima perioada a avut o relație tensionata cu tatal fetiței sale, acum…

- Vasilica a fost parasit de iubita și lasat sa creasca cei 3 copii. Acesta ar fi fost lasat sa aiba grija de ei și tot ce iși dorește este ca fosta partenera și reia legatura cu copiii ei. Angelica, mama copiilor, raspunde acuzațiilor facute de fostul partener și a marturisit motivul pentru care a plecat.

- Roxana a fost parasita de soț, dupa ce a plecat la munca in strainatate. Mai mult, barbatul ii interzice sa iși mai vada fiul, iar mama nu poate sa mai ia legatura cu copilul in varsta de 7 ani. Aceasta a marturisit intreaga poveste la Acces Direct.