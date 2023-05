Stiri pe aceeasi tema

- Noi dovezi in cazul morții lui Ionuț care s-a stins din viața acum 7 ani. Parinții cauta vinovatul, iar probele ridica foarte multe suspiciuni. Testul la detectorul de minciuni au aratat ca martorul principal a mințit cu privire la doua informații din dosar, iar experții fac marturisiri despre acest…

- Parinții lui Ionuț susțin ca fiul lor a fost impușcat, in timp ce unul dintre colegi spune altceva. Barbatul spune ca l-a gasit pe tanarul de 25 ani pe un camp și ca s-a autoaccidentat, dupa ce a calcat pe arma de vanatoare, care s-ar fi descarcat.

- Parinții lui Ionuț nu mai am lacrimi sa iși planga fiul, care a fost gasit mort acum șapte ani. Ionuț era paznic și lucra la o rezervație in Delta Dunarii. Doar ca, intr-o seara, barbatul s-ar fi comportat ciudat, ceea ce au observat și parinții sai, iar mai apoi, nu a mai ajuns acasa.

- Angajata unui restaurant din statul american Louisiana a fost gasita moarta in congelator. Cauza morții ei nu a fost inca stabilita, informeaza Digi24. Autoritațile din Louisiana investigheaza o „moarte suspecta” dupa ce o femeie a fost gasita moarta intr-un congelator de la un restaurant Arby’s din…

- Fosta asistenta maternala a oferit informații despre fiica Feliciei, copila lasata la orfelinat. Ce a dezvaluit Florica, in exclusivitate pentru Acces Direct. Mama nu are liniște și nu a mai vazut-o pe fata ei de mai bine de 33 de ani.

- Familia lui Ionuț spune ca nu relațiile cu parinții Cristinei s-au racit, dupa ce femeia a murit, in urma cu doi ani. Cuscrii ar fi cei care ar fi vrut ca micuții sa creasca cu ei, in contextul in care copilul cel mai mic este in grija lor de la naștere.

- Guvernul pregatește un pachet de beneficii pentru parinții din Romania. Aceștia ar putea sa primeasca posibilitatea de a lucra patru zile pe luna de acasa, daca indeplinesc o condiție importanta, impusa de Guvern. Iata despre ce este vorba și ce prevede proiectul deja depus.

- In Grecia, acțiunea de cautare a cadavrelor victimelor din tragedia feroviara se apropie de final, in timp ce furia crește, scrie The Guardian. La trei zile de la accident, pompierii au anunțat ca primele doua vagoane ale trenului de pasageri au fost mutate, iar operațiunea va fi in curand finalizata.…