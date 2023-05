Stiri pe aceeasi tema

- Noi informații prețioase in cazul tanarului batut cu bestialitate! Un martor a facut dezvaluiri șocante cu privire la momentul in care Marian a ajuns in Belgia. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Acces Direct. Tanarul a fost la un pas de moarte din cauza loviturilor incasate. A ajuns la spital…

- Cazul tanarului care a fost accidentat mortal de catre Monica Odagiu a șocat pe toata lumea, iar familia tanarului ofera primele detalii despre incident, dar și ce-a facut Alexandru inainte cu o zi inainte de tragedie. Iata declarațiile facute de varul sau!

- La aproape 4 luni de la dispariția unei romance insarcinate din Germania, misterul se adancește. Anchetatorii nu au prea multe date in acest caz, insa presa a anunțat ca au aparut mesaje bizare trimise de pe telefonul femeii.

- VIOLENȚA… Un angajat al Liceului “Ștefan Procopiu” Vaslui este acuzat ca a batut un elev. Acesta s-ar fi enervat pentru ca baiatul ar fi facut galagie intr-o sala de curs și i-ar fi vorbit urat. Cazul a fost confirmat de conducerea unitații de invațamant, care a anunțat ca s-a deschis o ancheta: “cunoaștem…

- Detalii importante din ancheta ies la lumina in cazul dublului asasinat de la Moara de Vant, Iași.Zilele trecute, in cadrul Tribunaului Iași au fost audiați doi martori. Aceștia și-au susținut declarațiile și au mai adaugat cateva detalii in plus. Avocata marocanului spune ca s-au constatat și vizualizat…

- Cei doi parinți au le-au facut acuzații grave ciobanilor și au spus ca i-au batut cu cruzime pe cei doi copii de la ferma. Ei bine, unul dintre ei nu a rpmas indiferent, ci și-a prezentat punctul de vedere și a spus cum s-ar fi intamplat lucrurile, de fapt.

- Mama unui copil susține ca fiul sau a fost batut de o vecina, in urma cu mai multe luni, dar de atunci, familia micuțului nu ar fi primit nicio explicație din partea autoritaților. Cazul șocant ar fi avut loc intr-un parc din Onești, județul Bacau.