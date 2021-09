Stiri pe aceeasi tema

- A trecut o luna de la evenimentul nefericit care a șocat o țara intreaga. Cei doi copii ai Andreei și-au pierdut viața intr-un mod cat se poate de crunt, la care nimeni nu s-ar fi așteptat. La o luna de la tragedie, Andreea, mama micuților, face declarații uimitoare in exclusivitate, la Acces Direct,…

- Mama gemenilor morți in Ploiești a reacționat, tot printr-un live pe TikTok, dupa ce o internauta a facut-o vinovata de tragedia care a șocat Romania. Insa, Andreea nu s-a lasat și continua sa-și acuze prietena, pe Alina, de decesul minorilor. Iata ce spune despre amica sa, dar și despre ceea ce s-a…

- Andreea, mama gemenilor din Ploiești, este extrem de activa pe rețelele de socializare, acolo unde posteaza fotografii sfașietoare de la mormantul celor mici. Pentru ca a fost aspru criticata de sute de internauți, contul ei de TikTok a fost preluat de mama ei, bunica gemenilor. Lenuța a facut destainuiri…

- Au fost cele mai bune prietene luni la rand, au locuit sub același acoperiș, și-au crescut copiii impreuna, dar iata ca tragedia din Ploiești le-a adus la cuțite. Alina și Andreea, cele care se considerau surori, se invinuiesc una pe cealalta pentru moartea gemenilor care au cazut de la etajul 10, din…

- Andreea, mama gemenilor morți in Ploiești, spune ca nu e deloc vinovata in tragedia ce s-a abatut in familia ei, ci da toata vina pe Alina, prietena ei, care ar fi trebuit sa stea cu cei mici. Mama copiilor decedați explica cum s-a intamplat tragedia.

- Moartea tragica a celor doi gemeni din Ploiești dupa ce s-au prabușit in gol de la etajul 10 a cutremurat o țara intreaga. Un motiv cu atat mai revoltator este acela ca cei mici au fost lasați nesupravegheați, in timp ce mama lor facea transmisiune live pe o rețea de socializare. La doua zile de […]…

- Mama Andreea, ea care le-a dat viața gemenilor morți la Ploiești, ar fi fost externata din spital, iar acum se afla sub efectul sedativelor, fiind dusa acasa de catre un var. Acesta din urma a oferit și primele declarații, spunand ca tanara i-a explicat cum ar fi avut loc tragedia și cum crede ca gemenii…

- Strabunica gemenilor morți in Ploiești face dezvaluiri cutremuratoare despre mama micuților, și o acuza pe Alina, prietena Andreei, ca ar fi neglijat copiii, deși se afla in aceeași camera cu ei in momentul incidentului. Femeia sufera cumplit, ea fiind alaturi de cei mici o buna parte din viața lor.