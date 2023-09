Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana trecuta s-au implinit 40 de zile de cand s-a stins din viața Doina Prodan, tanara mamica a 2 fete, accidentata grav pe strada Decebal din capitala, dupa ce mașina sa a fost practic distrusa de un automobil, care a intrat cu viteza pe contrasens. Parinții Doinei deplang moartea fiicei și ii…

- Vasile și Ana au plecat in 1994 din Dolj, orașul in care locuiau de mai mulți ani, in Buzau, la familia femeii. Ulterior, in 1997, cei doi ar fi decis sa rupa definitiv legatura cu familia lui Vasile, care ii cauta cei doi și in prezent.

- De mai bine de doua luni, Alexandra incearca sa afle ce s-a intamplat cu fratele ei, care a fost gasit mort in raul Bega. David avea 21 de ani și impreuna cu fosta iubita avea un copil in varsta de patru ani.

- Danuț a fost gasit mort in seara de 5 aprilie 2022. Deși a trecut un an de atunci, sora și mama lui nu au primit nicio explicație cu privire la ce s-a intamplat. Cele doua fac acuzații grave la adresa a doi baieți, buni prieteni cu tanarul.

- Ion vrea sa se afle ce s-a intamplat cu fratelui lui, dupa ce barbatul a ar fi primit o oferta pentru un loc de munca. Costel s-a intalnit cu un taximetrist, care l-a ademenit cu o bere și 50 de lei. La scurt timp, familia spune ca nu a mai putut sa ia legatura cu el, care a ajuns din Vaslui in Ialomița.

- Catalin Botezatu are 56 de ani și 7 stenturi la inima, cea mai recenta operație avand loc recent, intr-un spital din Turcia. Designerul se teme de moarte, recunoaște ca i se poate intampla oricand ceva rau, dar iși pune increderea in Dumnezeu și spune ca doar El decide cand se va termina viața lui.…

- Angus Cloud, actorul cunoscut pentru rolul de traficant de droguri Fezco „Fez” O’Neill, in serialul HBO „Euphoria”, a murit in cursul zilei de ieri la Oakland, California, la doar o saptamana dupa ce și-a pierdut tatal. Tanarul s-a stins din viața la varsta de 25 de ani.

- Matematicianul Roger Penrose și echipa sa de cercetatori susțin ca au gasit dovezi ale existenței, la nivel celular, a unor informații pe care, in mod tradițional, le asociem consțiinței și le localizam, implicit, in creier. Pe scurt, atunci cand o persoana moare temporar, acea informație cuantica microcelulara…