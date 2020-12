Stiri pe aceeasi tema

- Dezvoltatorul imobiliar suedez Skanska a vandut cladirile de birouri Campus 6.2 si Campus 6.3 catre austriecii de la S Immo, dezvoltatorul care detine mallul Sun Plaza din Bucuresti, intr-o tranzactie de 97 milioane de euro, potrivit Mediafax. Aceasta este prima achizitie a S IMMO de la Skanska…

- Dezvoltatorul imobiliar Impact Developer & Contractor a incheiat primele 9 luni ale anului 2020 cu venituri de 135,349 milioane de lei din vanzarea de locuinte, in crestere cu 35% fata de perioada similara a anului 2019, se arata intr-un comunicat al companiei remis marti AGERPRES. Evolutia…

- Dupa ce Inna, o tanara din București, a povestit ieri la „Acces Direct” ca in urma unei petreceri cu iubitul și amicii ar fi fost jefuita și lasata in padurea Baneasa, fata a fost astazi fața-n fața cu Diana, cea care i-a sarutat partenerul in cadrul unui joc de la distracție. Iata ce a avut de spus…

- Dezvoltatorul imobiliar s a razgandit si a renuntat la cererea de chemare in judecata cand procesul a ajuns la Curtea de Apel. Este vorba despre dosarul cu numarul 2789 118 2019, in care firma House 3000 Real Investment a dat in judecat Municipiul Constanta prin Primar si pe Primarul Municipiului Constanta.…

- Marcela Fota și-a deschis sufletul in fața telespectatorilor „Acces Direct” și a facut dezvaluiri despre cel de-al doilea copil. In același timp, frumoasa artista și-a prezentat casa de basm, decorata cu lalele, in care locuiește alaturi de fiul și de soțul ei.