Stiri pe aceeasi tema

- Fostul si actualul primar ai comunei Gura Vadului, dar si un functionar al administratiei locale sunt vizati de perchezitiile efectuate, marti, de Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova in dosarul deschis in urma incendiului de la complexul turistic Ferma Dacilor, au precizat, pentru AGERPRES, surse…

- Anchetatorii care se ocupa de dosarul deschis dupa incendiul devastator de la pensiunea prahoveana Ferma Dacilor au terminat cercetarea la fata locului si au audiat mai multe persoane. Identitatea a 7 persoane care au murit in incendiu a fost stabilita prin analize ADN, iar o alta persoana este data…

- A fost inmormantat in secret fiul generalului de armata care a murit in tragedia de la Ferma Dacilor. Potrivit informațiilor, trupul neinsuflețit al tanarului in varsta de 21 de ani a fost depus la capela cimitirului Bellu, iar in aceasta dimineața a fost dus de acolo la cimitirul militar Ghencea.

- Incendiul de la Ferma Dacilor a fost o tragedie de proporții. Pana acum, șape persoane au fost declarate decedate in urma incidentului, iar una inca este cautata. Printre victime se numara și doi frați, care aveau un mare vis. Tatal lor a murit in incercarea de a-i salva. Șapte persoane au decedat in…

- O tragedie devastatoare a lovit Ferma Dacilor din comuna Gura Vadului, județul Prahova, unde un incendiu violent a izbucnit intr-un complex turistic, provocand moartea a 9 persoane, dintre care 3 minori și 5 adulți. Inca o persoana este data disparuta, iar 6 dintre victime sunt inca neidentificate,…

- Șase persoane, dintre cele douazeci si sase care se aflau in pensiunea Ferma Dacilor din satul Tohani, in momentul in care complexul a fost curprins de flacari, și-au pierdut viața. Potrivit informațiilor, oamenii au participat, cu o seara in urma, la o petrecere. Ce s-a intamplat cu o seara inainte…

- Doua persoane au fost gasite fara suflare, in aceasta dimineața, intr-o mașina blocata in nameți. Tragedia a avut loc in apropiere de localitatea Coșcalia, raionul Caușeni. Informația a fost comunicata pentru UNIMEDIA de ofițera de presa a IGSU, Liliana Pușcaș.

- Un accident rutier in lant produs sambata, ce a implicat mai multe vehicule de pe o autostrada din Egipt, s a soldat cu cel putin 32 de morti, conform presei egiptene, transmite DPA, informeaza Agerpres.roAlte 60 de persoane au fost ranite in accidentul produs pe autostrada care strabate desertul intre…