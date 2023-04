Stiri pe aceeasi tema

- Cazul dramatic a unui cuplu care a incercat sa faca un copil a șocat pe toata lumea. Iulia a incercat sa ramana insarcinata pe cale naturala, insa nu s-a putut, astfel ca a decis sa mearga la o clinica privata pentru a face procesul de fertilizare in vitro, pe care cei doi tineri au incercat sa il faca…

- Vasilica a fost gasita și a marturisit care este motivul pentru care nu vrea sa mai pastreze legatura cu familia ei. Fiica Lucreției susține ca dupa ce a nascut, parinții s-au comportat urat cu ea, motiv pentru care a decis sa plece cu iubitul ei.

- O tanara de 26 de ar fi exploatata de soțul ei, iar mama iși dorește ca fiica ei sa se intoarca acasa. Avand un trecut tumultuos, Marcela spune ca tanara ar avea nevoie și de un tratament, pe care nu și-l administreaza.

- Vasile trece prin momente dificile, asta dupa ce soția lui a plecat la munca in Spania cu cea mai buna prietena și nu ii mai da de veste de atunci. Femeia și-ar fi gasit un amant mai tanar, dupa cum susține Vasile. Iata ce spune soțul!

- Ana și-a revazut fratele dupa 20 de ani, asta dupa ce acesta a venit dupa emisiunea de ieri in fața sediului pentru a-și vedea sora. Ana a sunat-o pe mama lor și femeia a marturisit ca nu vrea sa pastreze legatura cu ei și sa lase timpul sa decida.

- Marcela a prezentat, marți, povestea ei de viața și masurile la care a apelat pentru a afla unde disparea soțul ei cu saptamanile. Dupa ce a pus detectivii pe urmele lui, femeia a aflat ca partenerul ei ducea o viața paralela cu amanta lui din Pașcani. Apoi, el a depus actele de divorț, dar Marcela…

- Showbizul internațional este in doliu, dupa ce Lisa Marie Presley, unica fiica a legendarului star rock and roll Elvis Presley, a incetat din viața la varsta de 54 de ani, in urma unui infarct. Care este legatura neobișnuita intre moartea cantareței și dispariția faimosului sau parinte. Detaliile te…