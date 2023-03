Stiri pe aceeasi tema

- Pe 8 martie, Valeriu s-a prezentat la Spitalul Municipal din Vatra Dornei, urmand sa fie operat la cot, dupa ce se accidentase la fotbal, o saptamana mai tarziu. Tanarul in varsta de 28 de ani a murit pe masa de operație, iar medicii legiști au facut autopsia barbatului.

- O mama nu are liniște și iși cauta fiica de 30 de ani. Deși a nascut la termen, medicii i-au spus ca bebelușul a murit dupa aproximativ doua ore. Femeia iși amintește ca a auzit-o pe micuța plangand. Ce a marturisit Iuliana, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- O tanara, in varsta de 20 de ani, iși cauta tatal! Ema nu l-a vazut niciodata pe parintele ei, pentru ca mama ei nu a vrut sa ii ofere informații despre fostul ei partener. A dezvaluit ce a aflat despre el, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Iosana și soțul ei iși cauta fiul de mai bine de 27 de ani și sunt convinși ca acesta traiește, chiar daca nu mai știu nimic de el. Condițiile in care a disparut fiul lor, care avea 6 ani la acea vreme, ii fac sa creada ca nu a murit, ci este ceva necurat la mijloc.

- Gabriela a vorbit cu ochii in lacrimi despre fetița ei, pe care nu a mai vazut-o de cand era bebeluș. Femeia susține ca fostul soț, tatal fetiței, a dat-o pe copila la un orfelinat din Spania, fara ca ea sa știe nimic. Au trecut 14 ani de atunci, iar Gabriela incearca acum sa-și gaseasca fiica.

- Dieta denumita post intermitent a devenit populara in ultima perioada pentru ca are rezultate rapide. Privarea de mancare se face intre anumite ore, cei care vor sa slabeasca pot manca tot ce vor, dar numai in decursul a cateva ore din zi. De exemplu, unii adepți stau și 20 ore nemancați și recupereaza…