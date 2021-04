Stiri pe aceeasi tema

- Lolrelai a izbucnit in lacrimi astazi, la Acces Direct. Concurenta de la iUmor este in continuare devastata de durere, dupa ce mama ei s-a stins din viața. Tanara susține ca cea care i-a dat naștere fusese foarte afectata de trauma prin care fiica ei ar fi trecut din cauza medicului stomatolog, iar…

- Mariaj de coșmar pentru Mariana Cojocaru. Celebra astroloaga a povestit la Acces Direct momentele teribile prin care a trecut la doar o zi dupa nunta. Aceasta a fost batuta de soț și a trait clipe grele in toți anii petrecuți alaturi de acesta.

- O camera de supraveghere amplasata pe o alee din nordul Londrei a surprins momentul in care un individ urmareste o tanara insarcinata, de origine evreiasca, de 20 de ani, apoi o ataca brutal. In imaginile respective, care au fost surprinse joia trecuta, se poate observa cum barbatul, care trage dupa…

- Polițiștii din Aiud au emis un ordin de protecție provizoriu fața de un barbat care și-ar fi agresat soția. Barbatul s-a ales cu dosar penal pentru violența in familie. Potrivit IPJ Alba, la data de 16 martie 2021, polițiștii din Aiud au fost sesizați, de catre o femeie de 32 de ani, din Aiud, cu […]…

- Un barbat de 35 de ani este cercetat de politisti dupa ce a lovit o femeie cu pumnii si picioarele in sediul unei agentii de pariuri sportive din orasul Anina, a informat luni Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Caras-Severin. Din primele cercetari efectuate de politistii care s-au deplasat…

- Denisa, o tanara in varsta de 26 de ani trece prin clipe foarte grele. Aceasta susține ca in urma cu mai mult timp bunica sa i-a murit aproape in brațe, dupa ce tatal ar fi ucis-o de fapt pe femeie cu un știulete de porumb! Barbatul i-a spus sa nu zica nimanui cele intamplate, deoarece va face pușcarie,…

- Potrivit jandarmilor, femeia in varsta de 90 de ani a distrus usa, lovind-o cu pumnii si picioarele, acuzandu-si vecina de furtul unor obiecte din locuinta, relateaza Mediafax. Victima le-a povestit jandarmilor faptul ca nu este prima data cand vecina ii distruge usa locuintei, acuzand-o de furt. Batrana…

- Camelia și Marian traiesc o dragoste interzisa. Cei doi indragostiți nu-și mai gasesc liniștea din cauza familiei barbatului care nu i-ar vrea impreuna. Potrivit spuselor acestora, deși intre ei exista o diferența de varsta de 18 ani, ei vor sa fie lasați in pace sa-și continue povestea de iubire. Aflați…