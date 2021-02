Stiri pe aceeasi tema

- Angela, o femeie in varsta de 44 de ani, susține ca a trecut prin clipe de groaza, atat in Spania, in timp ce lucra intr-un club, cat și in Romania. Aceasta ar fi fost mutilata de mai mulți indivizi, dar și de fostul iubit. Detalii cutremuratoare!

- Dupa ce Remus a anunțat ca mama lui, o femeie in varsta de 60 de ani pe nume Angela, a disparut, noi detalii ies la iveala in cazul ei! Sorin, un prieten de familie de-al ei, a marturisit ca a dus-o la banca cu cateva saptamani inainte de dispariție, iar aceasta i-ar fi spus ca ar fi intrat intr-o mare…

- O tanara mamica, in varsta de 24 de ani, a ajuns in pragul disperarii, dupa ce proprii sai frați ar fi lasat-o sa traiasca pe strazi impreuna cu baiețelul de doar 4 anișori. Cristina Ciucu are o poveste de viața sfașietoare, ramasa orfana de parinți din adolescența, iar acum tatal copilului ei ar fi…

- In ediția de luni a emisiunii ”Showbiz Report”, vaduva Piticului Colorado a pașit in platou alaturi de fiica sa. Madalina a dat detalii din viața de mama singura pe care o traiește și marturisește cum a reușit sa treaca peste cea mai mare trauma.

- Ionela și Gigi, doi parinți din Chitila, au venit la Acces Direct pentru a povesti in ce mod intreaga familie le-ar fi terorizata de un minor boxer. Cei doi au susținut ca fiica lor in varsta de 16 ani și tatal ei ar fi fost desfigurați de loviturile tanarului. Detalii infioratoare!

- Scandalul furtului celor șase telefoane, dar și a unui card de credit, in noaptea de Revelion, continua! Au ieși la iveala noi detalii, dar și imagini surprinse de camerele de supraveghere din curtea cabanei in care au petrecut cele patru cupluri.

- Bunica disperata a ajuns la Acces Direct, dupa ce chiar fiica ei și-a lasat copilul de 14 ani sa se muta cu iubitul sau de 14 ani, el avand 23! Iata cum a reacționat femeia și ce spune despre decizia pe care a luat-o!

- Dupa ce in urma cu o zi, Alexandra și-a facut apariția la ”Acces Direct” spunandu-și povestea de viața, acum noi detalii ies la iveala in acest caz. Tanara mama amenința cu moartea și lasata fara copii susține ca fratele ei și-a gasit sfarșitul la doar 28 de ani in mainile fostului iubit.