- Mama lui Sorin Patrașcu, unul dintre cei opt morți ai accidentului aviatic din Constanța, e distrusa de durere. Femeia marturisește ca a aflat din presa ca fiul i-a murit, atunci cand a fost publicata lista cu numele decedaților. Tanarul de 27 de ani era copilot al elicopterului prabușit.

- Diana, logodnica lui Sorin Patrașcu, copilotul elicopterului Puma din Constanța, a transmis un mesaj sfașietor, dupa ce partenerul ei a murit. Cei doi tineri nu au mai apucat sa spuna marele „Da”, iar barbatul va fi condus pe ultimul drum.

- Sorin Patrașcu e unul dintre cei opt morți ai accidentului aviatic de ieri seara din Constanța. Tanarul de 27 de ani era copilot al elicopterului care s-a prabușit in zona Gura Dobrogeri. El urma sa se casatoreasca peste doua luni.

- In urma cu puțin timp, Forțele Navale Romane au facut publice imaginile cu cei doi scafandri aflați la bordul elicoperului prabușit in timp ce cauta un Mig 21 LanceR disparut de pe radar, in zona Gura Dobrogei.

- Zeci de locatari al unui bloc din Filiași sunt revoltați și terorizați de femeia care se ocupa cu cheltuielile de administrație. Ce se intampla, de fapt, și ce a marturisit Niculina, o locatara, in exclusivitate pentru Acces Direct, mai ales pentru ca fiului ei ii este teama sa mearga sa plateasca.

- Noi detalii ies la iveala dupa accidentul tragic in care Raisa, fetița de 11 ani, și-a pierdut viața. Care a fost starea medicala a polițistului Constantin Popescu, dupa tragedie. Ce s-a aratat in documentul de la INML.

- Medicul nutriționist, Mihaela Bilic, a explicat cum funcționeaza corpul uman și ce se intampla atunci cand ni se face foame. “De ce ne e frica de foame? Pentru ca am auzit de nenumarate ori ca nu e bine sa sari peste mese. Ni s-a spus ca un organism care a fost infometat va asimila mai multe calorii…

- Nicolai Grigoraș este unul dintre locatarii blocului care a luat foc dis-de-dimineața, in jurul orei 01:00, la Constanța. Barbatul a izbucnit in plans, spunand ca a trait momente pur și simplu parca desprinse din filmele de groaza. Din fericire, soția lui era treaza, deoarece se ocupa de impodobirea…