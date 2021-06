Stiri pe aceeasi tema

- O tanara din Galați este disperata, dupa ce mama sa, pe nume Mihaela, a disparut fara urma de acasa. Loredana, mama a trei copii, il suspecteaza pe concubinul mamei sale ca ar fi batut-o pe femeie și i-ar fi facut rau. Cazul este plin de controverse, cu atat mai mult cu cat o sacoșa plina cu haine și…

- Dupa cazul „dragoste cu nabadai“ de la „Acces Direct“ care s-a transformat in crima, un alt episod ingrijorator derulat in emisiunea de la Antena 1 a fost semnalat de jurnalista Teodora Munteanu . In ediția din 22 decembrie 2020 a emisiunii „Acces Direct“ a fost invitat un barbat care a povestit cum…

- Politistii galațeni cauta un minor in varsta de 8 ani, care a plecat de la domiciliu sau din municipiul Galați, in cursul zilei de duminica, in jurul orei 08.30 - 08.50, intr-o direcție necunoscuta, fara a mai reveni.

- O tanara mamica de doar 24 de ani sufera cumplit dupa ce fostul iubit i-a furat fetița pe care o au impreuna și a alungat-o din casa in care locuiau cu toții, aducandu-și amanta in locul mamei celei mici. Acum, Oana nu știe ce sa mai faca ca sa iși recupereze copilul, iar suferința este cu atat mai…

- Mirela Vaida trece din nou prin momente delicate. Dupa ce in urma cu cateva saptamani a fost atacata in direct de o femeie, prezentatoarea de la Acces Direct susține ca a fost urmarita astazi de o mașina suspecta, de acasa, pana ce a ajuns la redacție.

- Copilaria mea este busola in procesul de creștere și educare a copiilor mei. Așa cum a fost, cu bune și cu rele. Nu ma indepartez prea mult de mine-copil, pentru ca le-aș induce celor trei copii o imagine falsa despre mama lor. Iar ei nu pot fi pacaliți. Corectez doar acolo unde experiența mi-a aratat…

- Federația Romana de Gimnastica și-a ales prin vot structura de conducere pentru urmatorii 4 ani, in cadrul Adunarii Generale de la Ploiești, care a avut loc la finalul saptamanii trecute, la Hotel Central. Carmencita Constantin a caștigat un nou mandat de președinte al Federației Romane de Gimnastica,…