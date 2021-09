Stiri pe aceeasi tema

- Cazul morții gemenilor din Ploiești ia o intorsatura la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Surse din poliție au confirmat pentru emisiunea Acces Direct ca un martor a apelat numarul unic de urgența 112 inainte de tragedie și ca le-ar fi spus polițiștilor ca un barbat a amenințat-o pe Andreea ca ii arunca…

- Detalii infioratoare in ancheta gemenilor morți la Ploiești! Un martor cheie a apelat numarul de urgența, 112, in momentul in care i-au vazut pe copii ca se jucau la geamul de unde chiar au cazut. Astfe, mai precis, o femeie susține ca a auzit o voce de barbat in momentul tragediei.

- Misterul celor petrecute in casa Andreei, in momentul in care gemenii sau au cazut de la etajul 10, se adancește pe zi ce trece. Alina a declarat zilele trecute ca un barbat s-ar fi aflat cu ea și Andreea in casa in seara in care copiii au murit, iar cand a venit Poliția, acesta s-a ascuns sub un pas.…

- Un fost iubit de-al Alinei face dezvaluiri șocante despre momentul tragediei in care gemenii din Ploiești au cazut de la etajul 10 al blocului in care locuiau. Andrei Danezul, dupa cum ii spun prietenii, susține ca Alina i-ar fi aruncat pe cei mici pe fereastra din cauza geloziei, vrand acum sa dea…

- Un martor cheie apare in cazul tragediei din Ploiești. Este vorba despre o prietena extrem de apropiata de-a actualului partener de viața al Andreei, Bibi, pe care mama gemenilor din Ploiești susține ca nu o cunoaște. Mariana, prietena lui Bibi, susține ca acesta este nevinovat și ca tatal copiilor,…

- Dupa scandalul dintre bunica gemenilor din Ploiești și Alina au ieșit la iveala dezvaluiri de-a dreptul șocante. Conform ipotezei spuse de Alina, este probabil ca in apartamentul groazei din Ploiești sa mai fi intrat la momentul tragediei și o a treia persoana, raspunzatoare așadar de moartea celor…

- O tragedie greu de imaginat a avut loc in urma cu doua seri, in Ploiești, asta dupa ce doi baieți, gemeni, au cazut de la etajul 10 al blocului unde locuiau. Trupurile neinsuflețite ale celor doi micuți au fost ridicate recent de la morga. Aceștia vor fi inmormantați maine, 14 august. Unde vor fi ingropați…

- Mama celor doi copii care au murit, miercuri seara ,dupa ce au cazut de la etajul 10 al unui bloc din Ploiești ar fi fost live, pe Facebook, in momentul in care a avut loc tragedia. In filmulețul postat pe rețeaua de socializare se aud sunetele ambulantelor, iar la scurt timp cineva bate cu putere in…