Stiri pe aceeasi tema

- Necazurile au inceput cand tatal și-a adus acasa noua soție. Mama vitrega joaca ping-pong cu viața ei. Scandalul din familie a facut și victime. Care este motivul real din cauza caruia cele doua femei nu se ințeleg!

- Cearta intre frați! Jihadul a pornit de la averea pe care parinții lor o dețin, deoarece doi frați au vrut totul, dar nu s-au ocupat de mama lor, cu toate ca au promis ca asta vor face. Iata ce declarații a facut femeia, dar și unul din baieții ei, Aurelian!

- Daniel Borgovan se afla in stare grava la spital, in coma, dupa ce s-a rostogolit un etaj pe scari. Scandalul ar fi pornit intr-un apartament din Bistrița, acolo unde campionul național la box și multiplu medaliat la campionate de profil locuia impreuna cu partenera sa.

- Scandalul cu vecinii s-a mutat in familia lui Andrei și a Irinei! Cei doi au fost la un pas de desparțire, iar ea a fost hotarata sa plece de langa el. Andrei și Irina au fost implicați intr-un scandal de proporții, iar ea a izbucnit in plans. Iata de la ce a pornit totul!

- Victor Pițurca (66 de ani) a vorbit despre scandalul de la inceputul anului, cand el și fiul sau, Alex, au fost acuzați de DNA. CAZUL PE SCURT:Fostul selecționer Victor Pițurca e acuzat de cumparare de influența in dosarul maștilor neconforme achiziționate de spitale MApNPrin acest contract, o firma…

- Caz din ce in ce mai intalnit la o creșa din Capitala, unde doua mamici și-au dus copiii mici de un an și 11 luni și, respectiv doi ani și zece luni la creșa, cu gandul ca educatoarele se vor ocupa acolo de ei. Acestea susțin ca au vazut scene de groaza, dupa ce copiii lor au fost tarați pe jos și lasați…

- In luna iulie a acestui an, un scandal monstru a luat amploare in randul maneliștilor. Dan Bursuc și Florin Salam și-au aruncat cuvinte grele in mediul online. Atunci, totul a pornit de la cateva afirmații facute de "Regele manelelor" ce l-au deranjat pe impresar, simțindu-se jignit. De acolo a mai…