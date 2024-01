Stiri pe aceeasi tema

- Rareș s-a trezit din senin fara iubita și cei doi copii cu varste fragede. Barbatul ii acuza pe foștii socri ca l-au alungat din casa in care a investit bani fara sa aiba un motiv real. In prezent, nici fosta iubita nu iși dorește sa mai auda de el și refuza sa comunice inclusiv pe subiectele legate…

- Fosta soție a profesorului de matematica și cei doi baieți au fost acuzați ca l-ar fi ucis pe Marian Claudiu Balan, in timp ce familia are o cu totul alta varianta. Fiul lui cel mare, Bogdan, a facut declarații despre relația tata-fiu, spunand ca nu au existat probleme majore intre ei.

- Iulian a mai fost casatorit timp de 11 ani, iar fosta lui soacra il acuza ca și-a parasit soția de la acea vreme pentru o alta femeie, ca intr-un final, și el sa treaca prin aceeași situație, dupa ce Georgiana și-a facut bagajele și a plecat de acasa.

- Ion face mai multe acuzații grave despre fosta lui iubita, Vasilica. Barbatul considera ca femeia i-a vrut raul, mai ales ca ii lasase toate bunurile, prin testament. Pentru a se bucura de toate beneficiile materiale, aceasta i-ar fi dat mai multe medicamente, ajungand la supradozare.

- Marian și fosta lui soție nu mai sunt un cuplu din 2010, de cand nu și-a mai vazut nici fiica. Florentina are in prezent 30 de ani, dar barbatul spune ca nu mai știe nimic de fata lui. Tanara a aflat in urma cu mai mulți ani ca are probleme grave de sanatate, mai exact are o tumoare pe creier, care…

- Dupa ce Liliana a acuzat-o pe soacra ei ca vrea sa puna mana pe toate bunurile fiului, acum mama soțului ei raspunde acuzațiilor și susține ca baiatul ei a facut accident vascular cerebral din cauza soției, deoarece a mers in concediu fara el și ca i-ar fi luat banii.

- Liliana a trecut printr-o situație dificila cu familia soțului ei, dupa ce partenerul ei de viața a suferit un AVC, iar acesta sufera de mai multe probleme de sanatate. In perioada de recuperare, cumnatul Lilianei l-ar fi sechestrat pe acesta intr-un apartament și nu ar fi lasat-o sa il vada.