Stiri pe aceeasi tema

- Iulian s-a trezit in urma cu o saptamana ca soția lui a plecat de acasa și nu s-a mai intors. De atunci, femeia refuza sa ia legatura cu barbatul, in grija caruia a ramas un copil in varsta de 15 ani, dintr-o relație anterioara.

- Ion face mai multe acuzații grave despre fosta lui iubita, Vasilica. Barbatul considera ca femeia i-a vrut raul, mai ales ca ii lasase toate bunurile, prin testament. Pentru a se bucura de toate beneficiile materiale, aceasta i-ar fi dat mai multe medicamente, ajungand la supradozare.

- O femeie din Ploiești care a suferit un AVC a fost plimbata 35 de ore intre spitale, din cauza lipsei unui medic specialist. Mai exact, femeia ar fi avut nevoie de un neurolog, insa acesta lipsea cu desavarșire la Spitalul Județean Prahova.Femeia, in varsta de 75 de ani, a fost trimisa de la Spitalul…

- De aproape o luna, Danuț a disparut fara urma! Barbatul a fost dus cu o ambulanța la spital, pentru a face analize, iar apoi a fost plimbat de la un spital la altul. Dupa mai multe cautari, soția lui, Alina, a aflat ca Danuț a fost vazut pentru ultima data in fața unei unitați spitalicești. De atunci…

- Chiar daca este celebru, Mircea Bravo a preferat sa iși țina viața personala departe de lumina reflectoarelor. Chiar și așa, vloggerul a ajuns in atenția opiniei publice, dupa ce a provocat, in urma cu doua zile, un accident in Bihor, iar printre pasageri era și Georgiana, partenera lui.

- Familia adolescentei de 16 ani susține in continuare ca fata este in pericol alaturi de iubitul ei și familia acestuia, in Londra. Chiar și așa, fata este impreuna cu tanarul in varsta de 19 ani, in timp ce mama ei s-a intors in Romania și a continuat sa ii acuze pe parinții baiatului ca au ținut-o…

- La trei ani de la participarea la „Asia Express”, Lia Bugnar face acuzații grave la adresa producatorilor celui mai vizionat show de la Antena 1, la acest moment. Fosta iubita a lui Anghel Damian a facut dezvaluiri șocante din culisele emisiunii. S-a simțit fix ca un cobai pus sa danseze in fața camerelor…

- Sarbatoare mare in familia Cosminei Adam și alesului inimii ei. Fosta asistenta de la Acces Direct, s-a casatorit astazi cu Claudiu Matei, barbatul alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste. Anul acesta chiar de Paște, aceasta s-a logodit cu partenerul ei de viața, dupa 4 luni de relație.