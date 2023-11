Stiri pe aceeasi tema

- De la o zi la alta apar tot mai multe detalii in cazul ciobanașului gasit mort in bucataria de vara a patronului. Fratele barbatului care ar fi murit in condiții suspecte a facut noi dezvaluiri in aceasta seara, la Acces Direct.

- Dupa un an, familia lui David cauta inca vinovații pentru moartea tanarului in varsta de 23 de ani care mers in club și mai apoi a fost gasit dupa 12 zile fara suflare. Familia susține ca David a batut și aruncat in rau.

- Apar noi detalii in cazul lui Dj Lalla! Laura Roșca s-a stins din viața in Mamaia, dupa ce a fost gasita inecata pe mal. Confidentul tinerei face declarații surprinzatoare in exclusivitate la Antena Stars. Dj Lalla a vrut sa-și cumpere o casa marți.

- La aproape o saptamana distanța de la moartea misterioasa a artistei DJ Lalla, apar noi detalii din ancheta. Polițiștii iau in calcul ipoteza unui act suicidar sau unui accident, fara interventia altei persoane.

- Mama lui Constantin Toma nu are liniște de mai aproape cinci ani, de cand fiul ei a fost gasit mort in casa lui. Femeia declara, in trecut, faptul ca iubita tanarului ar fi refuzat sa discute cu ea dupa noaptea in care fostul manechin a murit și ii acuza pe vecini ca ar fi știut mai multe despre problemele…

- Vasile nu a mai pastrat legatura cu familia lui Dolj dupa ce a plecat la Buzau, impreuna cu iubita lui, Ana. Cornelia, sora barbatului, spera ca macar dupa atația ani sa afle ce s-a intamplat cu cei doi.

- In urma cu o zi, Ramon a povestit ca s-a intalnit cu Danuț, ca mai apoi sa se desparta, pentru a face rost de bani pentru substanțe interzise. Cei doi se aflau impreuna cu un alt tanar, Vlad, cel care a spus ce s-a intamplat in seara respectiva.

- Vineri, mama și sora lui Danuț au povestit cum tanarul a murit la 20 de ani, dupa ce a fost gasit fara viața langa bicicleta lui. Dupa ce, inițial, familia avea un cerc de trei suspecți, rudele spun ca il considera vinovat pe Ramon, unul dintre prietenii cu care avea conflicte de ceva timp.