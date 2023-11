Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Bucuresti au deschis un dosar de cercetare penala, pentru neglijenta in serviciu, dupa ce au fost sesizati de parintii unei fetite de doi ani si cinci luni care a stat ore in sir pe podea la o gradinita privata din Sectorul 6, cu insuficienta respiratorie, fara ca personalul sa-i acorde…

- Mama Georgetei a fost inmormantata in urma cu cateva zile, dupa ce femeie s-ar fi confruntat cu probleme de sanatate serioase. In ultimul timp, Georgeta spune ca sora ei se comporta urat cu batrana și crede ca mama ei a murit cu zile, din cauza unui tratament.

- Scandalul dintre Geta și fosta soacra continua! Mama lui Marian a facut acuzații grave, spunand ca aceasta i-ar fi distrus casa și i-ar fi furat obiecte personale, inclusiv bluza cu care și-a facut apariția in emisiunea Acces Direct. De asemenea, Geta ar avea datorii la fosta soacra.

- Luminița spune ca, la un moment dat, chiriașul ar fi chemat poliția, iar oamenii legii ar fi luat-o cu forța din propria casa. In prezent, femeia are mai multe vanatai pe mana și susține ca barbatul se cunoaște cu o parte din oamenii legii.

- Dana spune ca și-a dorit mereu o familie, așa ca, a facut eforturi pentru a ramane insarcinata. Femeia a mers la un doctor care i-a dat vestea ca este, in sfarșit, insarcinata, dar ca este nevoita sa renunțe la copil, fiind vorba de o sarcina extrauterina.

- Ionuț și colegul lui, Catalin, sunt doar doi dintre romanii care au plecat la munca in Danemarca și care nu și-au primit banii la timp de mai multe luni. Angajații au platit un consultant care sa se ocupe de rezolvarea problemelor, dar nu le-ar fi virat banii in conturi.

- Cea mai frumoasa perioada din viața unei mame s-a transformat intr-un coșmar. Madalina a nascut in urma cu doi ani o fetița la spitalul din Huși. De atunci, femeia susține ca incearca sa iși faca dreptate, asta pentru ca medicii ar fi neglijat-o in timpul nașterii.

- Ion crede ca taximetristul iși facuse un obicei din a racola oameni in Vaslui. Fratele lui Costel susține ca și alți barbați care treceau pe la birtul din sat au fost abordați in aceeași maniera, unul dintre ei fiind martor la scena in care „Macanache” este ademenit de taximetrist.