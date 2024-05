Stiri pe aceeasi tema

- Trupul neinsuflețit al Raisei, fetița in varsta de doi ani din Dolj, a fost gasit chiar de tatal criminalului. In exclusivitate pentru Acces Direct de la Antena Stars, parintele baiatului in varsta de 15 ani a facut marturisiri cutremuratoare. Iata ce a declarat barbatul!

- Parinței Raisei, copila de doi ani și jumatate gasita moarta in Dolj, au revenit de urgența in Romania, dupa ce au aflat ca fetița a fost gasita moarta. Familia spune ca anchetatorii au fost duși pe o pista falsa și nu iși explica cum trupul neinsuflețit a fost descoperit intr-un loc in care s-a mai…

- Mister in jurul morții Raisei, fetița in varsta de doi ani și jumatate, din Dolj, care a fost data disparuta și, ulterior a fost gasita moarta intr-o rapa. Principalul suspect in acesr caz este verisorul ei, un baiat de 15 ani. Tatal micuței e de parere ca acesta nu ar fi acționat singur și ca oamenii…

- Parinții Raisei sunt in stare de șoc de cand au aflat ca fiica lor a fost gasita moarta intr-o rapa, langa casa. Familia ei s-a intors din Spania in Romania și vor sa se faca dreptate. Cei doi sunt convinși ca verișorul nu ar fi putut sa o ucida singur, in timp ce mama adolescentului spune ca nu are…

- Familia Raisei nu iși poate reveni din șoc de cand au aflat ca fiica lor a fost gasita moarta. Parinții ei vor sa se faca dreptate, indiferent despre cine se va dovedit ca este vinovat. Cei doi nu cred ca verișorul copilei ar fi acționat singur și sunt convinși ca exista și altcineva implicat.

- Mama Raisei, fetița in varsta de doi ani care a fost gasita fara suflare in Dolj, a facut marturisiri șocante. Femeia crede ca un alt adult ar fi contribuit la moartea micuței. Iata ce declarații neașteptate a facut!

- Bunica fetiței din Dolj care a fost gasita moarta, femeia in grija careia se afla nepoata și frațiorul ei mai mare cu un an, a facut declarații in cadrul emisiunii Acces Direct. Unde și cu cine se afla micuța inainte sa dispara.

- Parinții micuței Raisa, fetița care și-a gasit sfarșitul intr-un mod tragic, sunt sfașiați de durere. Cei doi spun ca au fost dați in care au fost amenințari cu moartea. Copila in varsta de doi ani și jumatate și-ar fi gasit sfarșitul din cauza unor datorii?! Ce declarații au facut parinții micuței.