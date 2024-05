Stiri pe aceeasi tema

- Carolin, un antrenor de fitness din Iași, a sfarșit tragic, dupa ce s-a comportat ciudat in Vinerea Mare. Urma sa petreaca Paștele impreuna cu iubita lui, cu care s-ar fi și certat in ziua respectiva. Acum, tatal lui nu crede ca, de fapt, ar fi avut loc vreo discuție in contradictoriu, ci susține ca…

- Acuzatii grave la Spitalul "Sf. Spiridon" din Iasi. Un barbat ar fi stat 12 ore la Unitatea de Primiri Urgente si abia dupa ce a intrat in coma ar fi fost preluat de medici. Cateva ore mai tarziu barbatul a murit iar familia lui vrea acum sa depuna plangere.

- Carolin a avut un comportament ciudat in Vinerea Mare, dupa ce s-ar fi certat cu iubita. Cei care il cunosc spun ca era un baiat care nu se implica in conflicte și se ințelegea bine cu tanara cu care era impreuna. In acea noapte, a mers pe la casele vecinilor pana cand a ajuns in urmatorul sat.

- O femeie de 54 de ani, originara din Romania, a murit in urma unei proceduri de rezonanța magnetica (RMN) la o clinica privata din Italia. O ancheta a fost inițiata pentru a elucida circumstanțele acestui deces cutremurator, iar suspiciunile cad acum asupra medicilor implicați.

- Fiul cel mic al Elizabetei a murit in urma cu șapte ani. Soția lui și-a refacut viața la scurt timp dupa ce a ramas vaduva cu un alt barbat. Are și un alt copil cu altcineva, iar soacra ei o acuza ca nu a avut grija de ea, din contra i-a facut batranețea un coșmar.

- Mariana, o femeie in varsta de 46 de ani din București, acuza ca fiica ei a fost ademenita de un cult religios. Femeia face acuzații grave și trage un semnal de alarma! Iata ce a declarat aceasta la Acces Direct de la Antena Stars!

- Mario incearca de mai bine de cinci ani sa arate ca nu a fost vinovat in scandalul cu Danuț, ingrijitorul de animale care lucra pentru Viorel. In schimb, patronul are o varianta diferita și spune ca, de fapt, Mario a fost cel care a inceput scandalul și tot cel care l-a lovit pe Danuț.

- Iosif și-a pierdut soția cu care a fost impreuna 30 de ani și și-a refacut viața cu o alta femeie. Cei doi au fost impreuna 15 ani, dar in prezent o acuza ca a profitat de el și ca, de fapt, l-ar fi escrocat.