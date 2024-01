Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe este disperat, dupa ce in urma cu o luna, soția a plecat impreuna cu fiica lor și nu s-a mai intors. Speriat ca amandoua ar putea pați ceva, barbatul s-a intors in țara, sperand ca va afla ce s-a intamplat cu Rodica și fata lor.

- Dispariție misterioasa a unui profesor de matematica din Valcea. Potrivit informațiilor, ar fi plecat de la domiciliu de mai bine de 3 ani de zile. In aprilul 2020 ar fi vorbit ultima oara la telefon iar de atunci, de luni bune de zile, nu ar fi vorbit decat prin mesaje de pe numarul lui de telefon.…

- Daca ai vazut-o pe fata din imagine, suna la poliția municipiului Braila, la numarul : 0239606100! Este apelul disperat al unui tata care incearca sa iși gaseasca fiica disparuta de acasa in noaptea de Revelion.

- O tanara al carui frate a disparut de mai bine de cinci saptamani e disperata. Nu știe nimic de cel alaturi de care a crescut de mai bine de o luna de zile. Singura informație pe care o are este aceea ca barbatul ar fi plecat sa se insoare in Moldova. Femeii nu ii vine sa creada și a cerut ajutorul…

- Fetița in varsta de 4 ani se afla in plasament la asistenta maternala din localitatea timișeana Masloc. Potrivit primelor informații, copila a cazut din pat și s-a lovit la cap, iar dupa cateva ore a murit, relateaza News.ro și publicația locala Tion.ro.Totul s-a intamplat in noaptea de 7 spre 8 decembrie,…

- Patricia are o fetița de doar cinci ani care, in prezent, se afla la tata. Femeia spune ca iși face griji pentru siguranța copilului, mai ales ca in perioada in care erau impreuna nu s-a interesat deloc de creșterea micuței. Chiar daca a apelat la ajutorul autoritaților, tanara susține ca nu iși poate…

- Doua femei in varsta de 72 si 39 de ani, mama si fiica, din localitatea vasluiana Poienesti, au fost injunghiate, noaptea trecuta, de un consatean de 20 de ani care a intrat peste ele in casa.Autoritatile au intervenit vineri seara, dupa ce un tanar de 20 de ani, inarmat cu un cuțit, a intrat in casa…

- Ella trece prin momente dificile, dupa ce s-a separat de fostul iubit din cauza infidelitații lui. Ella a fost data in judecata de tatal copiilor, iar fetița a ramas la ea și baiețelul la el. Ella se lupta pentru fiul ei in varsta de 9 ani.