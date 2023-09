Stiri pe aceeasi tema

- Deși erau impreuna de un an, mama iubitei lui Constantin Toma a aflat abia dupa ce fostul manechin a murit ca fata ei avea o relație. Femeia spune ca pana in acel moment nu a știut ca tanara se intalnește cu fostul manechin și ca sunt impreuna de ceva timp.

- Mama lui Constantin Toma nu are liniște de mai aproape cinci ani, de cand fiul ei a fost gasit mort in casa lui. Femeia declara, in trecut, faptul ca iubita tanarului ar fi refuzat sa discute cu ea dupa noaptea in care fostul manechin a murit și ii acuza pe vecini ca ar fi știut mai multe despre problemele…

- Apar noi dezvaluiri in cazul lui Coco, fostul manechin al lui Catalin Botezatu, care a fost gasit fara suflare in urma cu cinci ani. Cele doua surori, Maria și Elena au facut declarații in exclusivitate pentru Acces Direct despre faptul ca nu au putut lua legatura cu iubita fratelui lor. Iata care este…

- Prietenul lui Constantin Toma a facut dezvaluiri despre ziua in care fostul manechin a fost gasit fara suflare. Tanarul spune ca, in ultima perioada, Coco s-a laudat in fața apropiaților ca urmeaza sa primeasca o suma importanta, subiect despre care spune ca vecinul tanarului ar ști mai multe detalii.

- Au trecut aproape cinci ani de la moartea lui Coco, așa cum era alintat de familie, dar mama și sora lui nu au liniște. Sora lui, Elena, crede, in continuare, ca fostul manechin a fost ucis și i se pare suspecta legatura mult prea apropiata dintre fratele ei și doi vecini.

- Au aparut noi martori in cazul morții lui Constantin Toma, fostul manechin al lui Catalin Botezatu. Barbatul a fost gasit fara viața in urma cu 5 ani, dar moartea lui este invaluita in mister.

- In urma cu aproape cu aproape cinci ani, Constantin Toma a fost gasit mort in casa lui. La acel moment, s-a spus ca ar fi recurs la un gest necugetat, dar mama lui are o cu totul alta varianta și nu și-a gasit liniștea nici in acești ani.

- Maria, fosta lui iubita, a fost prezenta la petrecerea organizata de una dintre surorile lui David. Femeia spune ca, in trecut, a mai avut conflicte cu tatal copilului sau, dar in seara respectiva nu au existat neințelegeri.