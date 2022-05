Stiri pe aceeasi tema

- Noi detalii tulburatoare privind mariajul dintre Niculina și Georgian. Femeia a venit cu o serie de acuzații dure la adresa soțului ei, astfel ca, in direct la Acces Direct l-a acuzat pe acesta ca s-ar fi cununat cu Cristina, presupusa amanta. Iata cu ce dovezi a venit pentru a susține afirmațiile facute!

- Cristina, presupusa amanta, vrea sa o dea in judecata pe Niculina dupa acuzațiile pe care i le-a adus. Tanara de 23 de ani susține ca a fost denigrata de catre femeie, iar acum vrea sa i se faca dreptate.

- Dupa scandalul dintre Niculina și Georgian, un cuplu casatorit de 23 de ani, Mirela Vaida a ținut sa-i transmita un mesaj plin de umor soțului ei. Ea i-a transmis lui Alexandru ca sa nu-i mai spuna niciodata ca e rea de gura, caci se poate și mai rau, așa cum a fost și cazul prezentat la Acces Direct.

- Cristina, presupusa amanta a lui Georgian, a intrat in direct astazi la Antena Stars, acolo unde a explicat ce relație e intre ea și soțul Niculinei. Tanara de 23 de ani spune ca nu il cunoaște pe barbat, iar Niculina incearca doar sa o denigreze.

- Niculina susține ca Georgian l-a inșelat cu o tanara de doar 23 de ani cu care are și un copil. Femeia marturisește ca barbatului ii plac fetele mai tineri, iar in emisiunea de vineri l-a facut in direct ”urat cu spume”. Georgian e foarte deranjat de jignirile pe care partenera i le-a facut.

- Accidentul a avut loc sambata dimineața in jurul orei 08.00, pe DN 2B, la ieșirea din Buzau spre Braila. O mașina in care se aflau un barbat de 36 de ani și soția sa, de 29, s-a ciocnit cu un TIR. In urma impactului, tanarul a murit, iar soția a fost dusa la spital in stare grava, potrivit site-ului…

- Sergiu, tatal copilului adus in Romania de mama lui, a facut noi declarații la Acces Direct dupa ce sora soției lui a anunțat ca femeia urmeaza sa fie extradata in Olanda chiar maine. Barbatul susține ca nu știa ce se va intampla, dar nu este dispus sa-și retraga acuzațiile la adresa femeii.

- Constantin Popescu, polițistul care a accidentat-o mortal pe Raisa pe trecerea de pietoni, refuza sa mai faca testul poligraf. Avocatul familiei devastate de durere, Adrian Cuculis, a anunțat ca acesta nu mai dorește sa fie dus la detectorul de minciuni.