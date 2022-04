Stiri pe aceeasi tema

- Juranlista Roxana Iliescu nu traverseaza deloc o perioada buna! Toți parinții sunt ingrijorați in aceste momente despre hepatita "misterioasa" care a ajuns recent și in Romania. Din nefericire, atat ea, cat și fiica ei, se pare ca au simptome al acestei boli! Iata cum și-au dat seama despre aceste afecțiuni!

- O boala hepatica misterioasa care a infectat copii din zeci de țari din intreaga lume a ajuns in Asia, cu un caz raportat in Japonia, și in Canada, relateaza The Guardian. Sunt peste 190 de cazuri pana acum, inclusiv unul in Romania.

- Imediat dupa ce a nascut in subsolul maternitații din Donețk, incercuit complet de trupele ruse, Natalia și-a luat fetița și a fugit din calea razboiului. A intrat in Romania cu fiica de nici doua saptamani și mama ei, prin punctul de trecere a frontierei din Isaccea. La sosire, au fost intampinate…

- Violența domestica este la orice pas in numeroase familii din Romania, astfel ca una dintre victime este chiar Sara, o tanara in varsta de 41 de ani. Femeia a fost abuzata din toate punctele de vedere de soțul ei cu care a fost casatorita timp de 14 ani. Iata cum s-a intțmplat totul, dar și cum a ajuns…

- Invazia Kremlinului in Ucraina a trecut printr-un filtru de propaganda la Moscova. Autoritațile par ingrijorate de faptul ca rușii obișnuiți vor fi dezgustați de scenele cu rachete care lovesc Kievul. Astfel ca, au incercat sa indeparteze publicul de acest adevar incomod. Pentru a face acest lucru,…

- E.ON Romania estimeaza ca va avea pierderi de peste 100 de milioane de euro in activitatea de furnizare si distributie de electricitate si gaze, din cauza masurilor luate de autoritatile statului. Pentru activitatea de furnizare, nivelul plafoanelor stabilite de stat in facturi va duce la acumularea…

- Comisia Europeana si-a majorat semnificativ prognoza de inflatie pentru acest an in cazul Romaniei, de la 4% cat estima in noiembrie anul trecut, pana la 5,3%, conform previziunilor economice de iarna, publicate joi, 11 februarie, scrie Agerpres. In 2021, rata medie a inflatiei in țara noastra a fost…