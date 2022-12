Stiri pe aceeasi tema

- In anul 2015, Raluca ajungea in toate jurnalele de știri dupa ce a fost batuta cu biciul, in timp ce era gravida in 6 luni, chiar de catre tatal copiilor ei. Tanara are in total 4 copii cu acest barbat, iar el a obținut custodia lor in ciuda violențelor cumplite aplicate fostei lui partenere de viața.

- In exclusivitate pentru Acces Direct, Elena se apara in fața acuzațiilor, dupa ce Adrian a spus ca l-ar fi batut și agresat atat pe el, dar și pe mama lui. Femeia neaga ca s-ar fi casatorit din interes, pentru a obține cetațenie la noi in țara, fiind din Republica Moldova. Ce a declarat.

- Leo de la Kuweit este atacat din toate parțile, dupa ce ar fi tras țepe la nenumarate evenimente. O alta persoana a venit la Acces Direct cu acuzații similare cu cele ale altor nuntași care i-au dat bani artistului ca sa le cante la nunți, chiar și dupa ce acesta a declarat in direct ca va returna banii.

- In exclusivitate pentru Acces Direct, barbatul acuzat ca ar agresat o fetița de 6 ani a facut primele declarații cu privire la cele intamplate. Cum se apara barbatul, dupa ce mama minorei a povestit ce i-a marturisit fiica ei.

- Doua bunici au apelat la echipa Acces Direct pentru a-și salva nepoțeii. Copiii ar fi crescuți de proxeneți, dupa ce fiicele lor au devenit escorte in strainatate. Ambele femei susțin ca cei mici sunt neglijați, iar unul dintre ei ar fi și maltratat de soțul mamei lui, care ar fi proxenet.

- In exclusivitate pentru Acces Direct, soacra tinerei mamei care a murit a oferit primele declarații, dupa ce a a fost acuzata ca ar fi dus-o la cerșit alaturi de nepotul ei, in Franța. Ce spune femeia despre tanara care a stat alaturi de fiul ei vreme de ani buni și caruia i-a daruit doi copii.

- Disperarea unui tatal, asta dupa ce fosta lui soție a dus copiii la un centru de plasament. Mircea se teme pentru viața copiilor sai și vrea sa ii ia acasa și sa-i creasca singur. Iata care este povestea tatalui care lupta sa-și vada copiii, dar mai ales sa ii aduca acasa!

- Mama lui Doru, presupusul proxenet la Adrianei, a intervenit pentru fiul ei la Acces Direct. Lucica susține ca tanara e „a doua Vulpița” și ca minte cu privire la relația ei cu fiul sau. Femeia spune ca Adriana nu a fost sechestrata, ci a fost libera sa faca ce a vrut.