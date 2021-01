Stiri pe aceeasi tema

- Durere de nedescris pentru familia și apropiații lui Aurel Butnaru! Liderul singurei formații de cimpoieri din țara s-a stins din viața la varsta de 77 de ani! Vasile Roșca, fostul primar al comunei Perieni, a anunțat cumplita veste!

- Lena Miclauș și soțul ei formeza unul dintre cele mai frumoase cupluri din muzica populara, insa in afara faptului ca sunt o familie de succes, iata ca aceștia fac echipa buna și pe scena! Cum s-au cunoscut cei doi!

- Marcela Fota trece prin clipe foarte grele de aproape o luna de zile! Cantareața de muzica populara și-a pierdut soțul la scurt timp dupa Craciun, iar de atunci cu greu poate sa-și stapaneasca lacrimile, mai ales ca aceștia au avut o relație lunga de 13 ani! Gestul facut de interpreta de muzica populara…

- Neta Soare este iubita de toata lumea, insa nu mulți sunt cei care știu ca artista a reușit sa sfideze moartea. Intr-un interviu de excepție acordat pentru Acces Direct, celebra cantareața de muzica populara a vorbit despre cele mai infioratoare momente prin care a trecut de-a lungul vieții, dezvaluind…

- Tatiana Marcoianu trece prin momente cumplite dupa ce și-a pierdut soțul in ultimele zile din 2020! Cunoscuta artista susține ca soțul sau și-a prezis moartea! Incredibil ce facea și cum s-a adeverit totul! Iata ca dupa Marcela Fota, o alta cantareața de muzica populara și-a pierdut soțul!

- Astazi telespectatorii au parte de o ediție speciala a emisiunii Acces Direct, asta pentru ca in doar cateva ore urmeaza sa fie noul an, an in care toata lumea spera ca lucrurile sa revina la normal și fiecare sa poata se bucure de viața sa! Cei mai cunoscuți artiști de muzica populara au venit in platoul…

- Cristina Joia este designer de interior și a devenit cunoscuta și indragita in urma emisiunii „Visuri la cheie”. Ea face parte din echipa condusa de Dragoș Bucur la PRO TV. Artista și-a dorit sa se implice in acest proiect pentru a ajuta oamenii incercați de viața și care iși doresc o schimbare in viața.…

- Boxerul Floyd Mayweather i-a schimbat viata unei chelnerite. Presa engleza a dezvaluit un episod care il are ca protagonist pe legendarul boxer. Acesta i-a lasat un bacsis de 10.000 de dolari unei chelnerite, scrie digisport.ro .