Stiri pe aceeasi tema

- Olguța Berbec a intrat pe ultima suta de metrii cu sarcina, iar in orice moment poate sa nasca! Cantareața de muzica populara și soțul ei devin pentru a doua oara parinți de fetița, dar iata cine e și cum arata partenerul de viața al interpretei!

- Neta Soare este iubita de toata lumea, insa nu mulți sunt cei care știu ca artista a reușit sa sfideze moartea. Intr-un interviu de excepție acordat pentru Acces Direct, celebra cantareața de muzica populara a vorbit despre cele mai infioratoare momente prin care a trecut de-a lungul vieții, dezvaluind…

- Tatiana Marcoianu trece prin momente cumplite dupa ce și-a pierdut soțul in ultimele zile din 2020! Cunoscuta artista susține ca soțul sau și-a prezis moartea! Incredibil ce facea și cum s-a adeverit totul! Iata ca dupa Marcela Fota, o alta cantareața de muzica populara și-a pierdut soțul!

- Anul 2021 a inceput cu o mare tragedie in familia unei cunoscute cantarețe de muzica populara de la noi! Vedeta și-a pierdut soțul in urma cu doar cateva ore, iar acum se pregatește de inmormantare! Primele declarații ale acesteia au fost oferite in exclusivitate la Antena Stars!

- Astazi telespectatorii au parte de o ediție speciala a emisiunii Acces Direct, asta pentru ca in doar cateva ore urmeaza sa fie noul an, an in care toata lumea spera ca lucrurile sa revina la normal și fiecare sa poata se bucure de viața sa! Cei mai cunoscuți artiști de muzica populara au venit in platoul…

- Indragitul cantareț de muzica populara, Gheorghe Turda, a anunțat ca s-a infectat cu COVID-19. Acesta a aflat vestea șoc de la medici, dupa sosirea rezultetlor testului pe care l-a efectutat sambata. Familia sa a fost foarte speriata, dar ulterior, frica s-a mai domolit. De unde s-a infectat cantarețul…

- Chiar daca nu iși mai vorbisera de ceva timp, Vulpița a reușit sa se impace cu familia ei in urma cu mai multe luni, insa acum a ramas din nou singura. Veronica a povestit cu ochii in lacrimi la Acces Direct ca din nou nu mai ține legatura cu parinții sai, dupa ce s-a impacat cu Viorel!

- Ionela Bran și-a prezentat locuința in fața telespectatorilor și le-a povestit despre secretele nebanuite care se ascund in casa parinteasca. Frumoasa interpreta de muzica populara pastreaza cu mare grija o icoana facatoare de minuni și pe langa cantat, are o mare pasiuni pentru oglinzi și ii unicat.