Alexandru Ionut Sava si Marian Muntianu, de la CSM Constanta, convocati la Nationala de rugby in 7 a Romaniei

In urma evolutiilor foarte bune pe care le au avut la echipa de rugby CSM Constanta fiind campioni nationali la Under 20 si inregistrand victorii in meciurile jucate la seniori in Liga… [citeste mai departe]