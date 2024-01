Stiri pe aceeasi tema

- Cornel Dinicu, patronul pensiunii Ferma Dacilor care a luat foc in a doua zi de Craciun, pe 26 decembrie 2023, se afla in arestul poliției. Ce s-a aflat despre comportamentul sau din inchisoare.

- Patronul de la Ferma Dacilor incearca sa dea vina pentru incendiul de la ferma pe copiii care erau la pensiune. Declarația a facut-o prin aparatorul sau, in fața judecatorilor de la Ploiești, care le-a spus ca poate adolescenții au fumat in pensiune și de acolo a pornit totul. In paralel anchetatorii…

- Cornel Dinicu, patronul de la „Ferma Dacilor”, a formulat, in urma incendiului, o plangere penala. Avocatul omului de afaceri sustine ca intre reprezentantii pensiunii de la Tohani si compania de electricitate a existat o corespondenta bogata, insa documentele au disparut in incendiu. Intrebat impotriva…

- Anchetatorii continua cercetarile dupa tragedia de la Ferma Dacilor. Cornel Dinicu a fost dus la audieri, miercuri dimineața, unde a stat timp de șase ore. In decursul zilei de astazi, oamenii legii au stat de vorba cu el, iar problemele sale cu legea ar putea sa se agraveze. Iata ce le-a spus.

- Cornel Dinicu, patronul pensiunii Ferma Dacilor, unde au ars de vii 8 oameni, a postat noaptea trecuta pe pagina de Facebook a pensiunii un lung mesaj pe care-l numește „spovedanie publica”. In mesaj, Dinicu susține ca avea toate masurile luate pentru a se evita o astfel de tragedie si acuza „o mana…

- Anchete uriașe au loc dupa tragedia din dimineața zilei de 26 decembrie, de la Ferma Dacilor. Șapte persoane, intre care 3 copii și 4 adulți, și-au pierut viața dupa ce pensiunea in care se aflau a fost mistuita de flacari. In continuare, o persoana este data disparuta, deși cautarile au continuat și…

- Victor Dinicu, fiul patronului pensiunii in varsta de 11 ani, a pierit in incendiul de la Ferma Dacilor din satul Tohani, Prahova. Acesta s-ar fi aflat la etajul pensiunii in momentul incendiului. Victor juca hochei la Brașov. Potrivit surselor noastre, acesta era un jucator promițator. Ii placea foarte…

- Numele pensiunii/restaurantului Ferma Dacilor a facut inconjurul presei dupa incendiul care a izbucnit dimineața. Localul a fost construit pe dealurile din Tohani, intr-o oaza de liniște, de un antreprenor prahovean crescut pe dealurile din zona. Intr-un articol publicat pe 23 noiembrie 2022, in Observatorul…