- Misterul jefuirii Innei, fata lasata de un taximetrist pe marginea drumului și salvata de doi tineri celebri, continua cu și mai mult eneclaritați. Cine se face, de fapt, vinovat de lipsa bunurilor de valoare pe care le avea tanara in noaptea fatidica?

- Dupa ce Inna a povestit tot ce-și mai aduce aminte din noaptea groazei, taximetristul, cel care a luat-o pe tanara din fața apartamentului și a lasat-o, la cererea ei, in dreptul padurii Baneasa pentru a lua o gura de aer, face declarații șocante! Barbatul susține ca a plecat cu mașina de frica, dupa…

- Dupa ce Inna, o tanara din București, a povestit ieri la „Acces Direct” ca in urma unei petreceri cu iubitul și amicii ar fi fost jefuita și lasata in padurea Baneasa, fata a fost astazi fața-n fața cu Diana, cea care i-a sarutat partenerul in cadrul unui joc de la distracție. Iata ce a avut de spus…

- Un barbat și-a pierdut aseara viața intr-un accident petrecut aseara in Ilva Mica. Șoferul vinovat de producerea accidentului și-a vazut liniștit de drum. In aceasta dimineața, polițiștii l-au depistat pe șofer și il vor conduce la audieri. VEZI ce au descoperit oamenii legii: Un grav accident rutier…

- Profesorul de sport acuzat ca a violat o eleva de la liceul Jean Monet nu am mai putut lucra in invațamant niciodata. Scandalul a inceput intr-o vacanța la munte, acolo unde Oana a spus ca profesorul a violat-o. Ce a ajuns sa faca acum pentru bani profesorul care a fost acuzat de viol Prima pagina…

- Soferul unui Volkswagen Polo le-a dat de furca politistilor, dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalele agentilor. Fortele de ordine au tras peste 30 de focuri de arma, dar tanarul tot nu a oprit.

- Ies la iveala informații halucinante din interiorul Poliției Capitalei, dupa descinderile efectuate in cazul uciderii lui Florin Mototolea, zis Emi Pian!Fara doar și poate, acest scandal va dinamita instituția. Surse bine informate au dezvaluit ca... Citește AICI ce s-ar ASCUNDE in spatele…