- Cazul morții suspecte a lui Mihai continua cu detalii șocante! Principalul suspect a reacționat, dupa ce familia luo a dezvaluit la Acces Direct ce i s-a intamplat. Tractoristul a negat ferm ca ar fi fost implicat in acest caz. Mai mult, a dat detalii ingrozitoare despre modul in care l-a gasit pe Mihai,…

- Caz șocant in Vaslui! Mihai a murit, iar familia lui nu crede ca a fost vorba despre un accident, așa cum i s-a spus. Soția și sora lui vor sa se faca in acest caz, fiind convinse ca a fost vorba despre o crima. Cele doua știu și cine este principalul suspect din acest caz.

- SCANDAL la Vadu Moților: Un barbat de 56 de ani și-a amenințat cu moartea soția și fiul. S-a ales cu ordin de protecție și dosar penal SCANDAL la Vadu Moților: Un barbat de 56 de ani și-a amenințat cu moartea soția și fiul. S-a ales cu ordin de protecție și dosar penal La data de 11 septembrie 2023,…

- Un barbat din Botoșani s-a ales cu dosar penal pentru ca a condus beat. Șoferul a fost reclamat la 112 chiar de soția lui. In baza informațiilor, polițiștii l-au identificat in trafic pe șofer, l-au oprit și l-au testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,28 mg/l alcool pur in aerul expirat,…

- Barbat din Galda de Jos, REȚINUT de polițiști dupa ce și-a batut și amenințat cu moartea soția. S-a ales cu dosar penal Un barbat de 52 de ani din comuna Galda de Jos a fost reținut de polițiști dupa ce și-a agresat și amenințat soția. Potrivit IPJ Alba, in data de 14 august 2023, polițiștii Secției…

- Maria și Mircea spun ca ancheta in cazul morții fiului lor bate pasul pe loc, pentru ca șeful poliției de acolo l-ar proteja pe principalul suspect. Timotei ar fi fost lovit de fratele patronului, dupa ce s-ar fi certat de la bani.

- Laurențiu susține ca soția lui s-a schimbat radical de cand a plecat la munca in strainatate, impreuna cu verișoara ei. Soția i-a spus printr-un mesaj ca se desparte de el, dar se pare ca femeia a uitat ca este mama a doi copii, dupa cum spune Laurențiu. Cu toate acestea, barbatul este dispus sa o ierte.