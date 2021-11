Stiri pe aceeasi tema

- Vanzatoarea acuzata ca i-a smuls parul Manuelei a rupt tacerea! Tanara mamica a marturisit ca a fost batuta cu bestialitate de catre vanzatoare, atunci cand a mers la magazinul din sat pentru a-și plati facturile. Ei bine, vanzatoarea a demontat toate acuzațiile pe care i le-a adus Manuela, spunand…

- Noi detalii ies la iveala in cazul crimei din Neamț, acolo unde un barbat in varsta de 40 de ani și-a injunghiat soția și tot prin lovituri de cuțit și-a omorat și una dintre fiice. Vecina criminalului face declarații șocante despre momentul in care la ușa sa, de teama, au alergat fiul cel mare al acuzatului…

- O crima oribila a avut loc in urma cu puțin timp, intr-un sat din Dambovița. Un barbat și-a ucis mama, bolnava de COVID. Conform primelor informații oferite de anchetatorii ajunși la fața locului, barbatul a lasat și un bilețel de adio prin care a explicat care a fost motivul pentru care a comis crima.

- Dana Rogoz a avut parte de momente de coșmar in timp ce dormea, iar actrița le-a povestit fanilor de pe Instagram toata intamplarea. Fiica sa cea mica a lovit-o destul de serios in timpul somnului la nas, iar durerea a fost uriașa.

- Caz halucinant in județul Vaslui! Un barbat in varsta de 43 de ani, militar, a fost injunghiat in plina strada la Huși. Cu toate puterile, victima s-a tarat pana acasa, acolo unde a fost gasit de paramedici, in stare grava și plin de sange. Soția militarului a fost cea care a chemat ajutoarele și a…

- La doar 18 ani, Alina povestește ca a trait clipe de coșmar din cauza fostului ei iubit cu care a avut o relație timp de aproximativ trei ani. Bruneta a marturisit ca a fost batuta de nenumarate ori atat de catre Remus, fostul ei iubit, dar și harțuita in plina strada de Raluca, actuala iubita a tanarului.…

- A fost confruntarea momentului in platoul Acces Direct! Mama gemenilor s-a declarat extrem de nervoasa, așa ca, atunci cand a revazut-o pe Alina in platoul emisiunii pentru prima data de cand s-a intamplat tragedia, nu a vrut sa stea prea mult pe ganduri și a sarit sa o ia la bataie. Iata cum s-a intamplat…