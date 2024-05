Stiri pe aceeasi tema

- ■ decizia instanței și ordinul prefectului determina suspendarea automata a mandatului primarului in conformitate cu legea ■ Primarul comunei Tarcau, Firțala Manole-Danuț, a fost plasat in arest preventiv pentru o perioada de 30 de zile in urma unor investigații legate de presupuse fapte de corupție.…

- ■ Danut Manole Fartala si un subaltern din administratia localitatii au ajuns dupa gratii ■ sunt acuzați de corupție - luare de mita ■ Masura privarii pe o perioada de 30 de zile a fost luata ieri seara, 23 mai 2024, dupa ce procurorii au cerut acest lucru in cazul primarului si a unui functionar, […]…

- Primarul comunei Tarcau, judetul Neamt, profesorul Danut Manole Fartala si un subaltern din administratia localitatii au ajuns dupa gratii, anchetatorii efectuand mai multe perchezitii in acest dosar

- Danuț Manole Firțala, primarul comunei Tarcau a fost reținut pentru mai multe fapte de corupție, inclusiv luare de mita. In urma perchezițiilor care au avut loc pe parcursul zilei de 22 aprilie, a mai fost reținut și un funcționar al primariei, pentru același acuze. Conform actelor de urmarire penala…

- Un tribunal ucrainean a ordonat vineri ca ministrul agriculturii, Mikola Solski, care isi anuntase joi demisia, sa fie plasat in arest preventiv in urma acuzatiilor privind implicarea sa intr-o achizitie ilegala de terenuri detinute de stat in valoare de aproximativ 7 milioane de dolari, relateaza Reuters.

- Primarul orașului Sarmașu, ec. Valer Botezan, și-a anunțat luni, 25 martie, intenția de a candida pentru al doilea mandat de primar. In prezent membru al Partidului Social Democrat, ec. Valer Botezan a scris un text pe pagina sa de Facebook prin intermediul caruia și-a manifestat increderea ca va realiza…

- Ion Rotaru, primarul liberal al comunei Alexandru cel Bun, a fost prezentat de conducerea filialei PSD candidat pentru inca un mandat de edil, potrivit Agerpres. "Am luat aceasta decizie pentru ca din 2008, de cand este primar aici, are numeroase realizari, printre care si construirea unui bloc ANL…

- Un tanar din Targoviște, in varsta de 32 de ani, a fost arestat preventiv dupa ce a fost identificat la volan, in cursul serii de joi, beat crița și fara permis de conducere, fiindca acesta ii fusese suspendat. Dupa ce a fost reținut, iar apoi prezentat in fața magistraților, barbatul a primit un mandat…