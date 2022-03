Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți copii din Dambovița ar fi fost loviți, harțuiți și agresați chiar de catre profesoara lor de informatica. Parinții elevilor sunt pur și simplu disperați și nu mai știu cum sa procedeze in acest caz. Profesoara din județul Dambovița i-ar fi umilit in fața tuturor și aproape i-a lasat repetenți.

- Cazul dispariției barbatului in varsta de 64 de ani din Neamț se adancește. Ei bine, au ieșit la iveala ultimele imagini in care Ioan Ciubotaru a fost vazut in viața. Iata unde se afla barbatul, cum era imbracat și incotro se indrepta!

- Apar noi detalii in cazul Morții Marinei. Apelul telefonic la 112 dintre Alex, presupusul criminal al tinerei și operatorul. Acesta ar fi marturisit ca tanara in varsta de 35 de ani nu se simte bine și o ințeapa inima. Iata convorbirea telefonica!

- Bebelușul de doar cinci ani, cel care autoritațile daneze cred ca ar fi fost maltratat de catre parinți, s-ar putea intoarce in Romania. Sorana și Ionuț Rotundu, parinții celui mic, au fost plasați in centre de detenție diferite, fiind suspectați ca și-au agresat copilul. Micuțului i s-a emis certificat…

- Cele doua victime, bunic și nepoata, s-au chinuit din rasputeri sa supraviețuiasca, sa iasa din gheața pe care au alunecat, pe drumul morții, din Suceava. Totul a fost in zadar, așadar de abia dupa o ora, potrivit localnicilor, scafandrii au ajuns la fața locului pentru a-i recupera din groapa de apa…

- Noi detalii de-a dreptul cutremuratoare ies la iveala acum in cazul parinților romani care au fost arestați in Danemarca. Cei doi sunt acuzați ca și-ar fi maltratat copilul, motiv pentru care bebelușul de doar cinci saptamani a ajuns in stare grava la spital. Acum, cel mic este intr-un centru de plasament.

