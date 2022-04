Stiri pe aceeasi tema

- Sora soțului infidel intervine in scandalul dintre fratele ei și Mariana. Luciana marturisește ca aceasta e obsedata de barbat și nu vrea sa renunțe la el, cu toate ca acesta a inșelat-o de atatea ori cu femei de seama lui.

- Dupa acuzațiile care i se aduc, Ciprian Marica a intervenit la Acces Direct. Fostul fotbalist susține ca nu știe ce se intampla și nu are nicio legatura cu acest scandal. El a mai marturisit ca parinții sai sunt implicați.

- Scandalul privind Centrul temporar de plasament pentru persoanele refugiate din Ucraina din cadrul Moldexpo continua. Dupa ce primarul Ion Ceban a criticat decizia Guvernului de a trece Centrul Moldexpo in gestiunea acestuia, prim-ministra Republicii Moldova, Natalia Gavrilia, a venit cu mai multe precizari…

- Schimbari neașteptate legate de emisiunea „Acces Direct”. Show-ul prezentat de Mirela Vaida va fi difuzat exclusiv pe Antena Stars. Pana acum, emisiunea era difuzata pe doua posturi, Antena 1 și Antena Stars. Incepand din 28 februarie, in fiecare zi, de luni pana vineri, de la 16:00, unul dintre cele…

- Pentru Mihaela Nechita și familia ei urmeaza zile grele. Interpreta de muzica populara a aflat ca sora ei va fi extradata in Olanda chiar maine, dupa ce a fost acuzata de rapire internaționala și arestata in Romania. Femeia a ajuns sa fie considerata o delicventa pentru ca și-a adus fiul in țara, deși…

- Viața Narcisei Baleanu avea sa fie marcata de un incident nefericit petrecut pe vremea cand avea numai 7 ani. Interpreta de muzica populara a venit pentru prima data insoțita de mama ei in platoul Acces Direct și a povestit intamplarea care i-a lasat o cicatrice pe fața.

- Tot mai multe persoane publice sunt declarate moarte pe Tik Tok sau in mediul online, iar pe aceasta lista se inscrie și Mirela Vaida, prezentatoarea de la Acces Direct. Vedeta a avut o reacție chiar in timpul emisiuni, dupa ce a aparut ca ar fi murit.

- Angelica Flutur e una dintre cele mai cunoscute artiste de la noi, insa v-ați gandit vreodata ce meserie are de fapt la baza cantareața. Ea a dezvaluit la Acces Direct ce facultate a absolvit.