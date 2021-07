Stiri pe aceeasi tema

- Dosarul dispariției lui Alin Pilu, tanarul care nu este de gasit de mai bine de doua luni, se adancește din ce in ce mai tare. In lipsa vreunei vești despre barbat, suspectul principal a devenit chiar cel mai bun prieten al sau, saltat de polițiști din pat.

- Noi detalii ies la iveala in cazul lui Alin Pilu, tanarul disparut de mai bine de doua luni, dupa ce ar fi plecat in Germania. Reporterii Acces Direct au aflat ce s-a gasit in casa lui, in urma verificarilor facute de prietenii lui și oamenii legii sosiți la fața locului. Iata detaliul care a trezit…

- Un nou caz tulburator a cutremurat Romania. Alin Pilu, un tanar din Lupeni, ar fi disparut fara urma de acasa de mai bine de doua luni, fara ca nimeni sa mai știe nimic de el. Sora lui il cauta acum cu disperare, spunand ca nu a mai reușit sa dea de el, dupa ce pe contul barbatului de Facebook ar fi…

- Decizia CNA de a amenda postul cu 150.000 de lei vine in urma unor editii controversate ale emisiunii Acces Direct din 22 decembrie 2020, 8 ianuarie 2021 si 17 mai 2021. Intr-una dintre emisiuni angajatii din platou nu au luat in serios amenintarile impotriva unei femei. „Asa se iubesc ei!", spune in…

- Concubinul Georgianei a avut o reacție furibunda la adresa tinerei, dupa ce femeia și-a povestit drama la Acces Direct și a susținut ca ar fi fost alungata de acasa alaturi de fetițele ei de catre el. Barbatul a negat ca ar fi lovit-o sau amenințat-o vreodata, insa a acuzat-o ca l-ar fi mințit in privința…

- Un danez judecat in Finlanda pentru presupusa ucidere, in urma cu 34 de ani, a unui tanar german pe un feribot in Marea Baltica a fost achitat miercuri din lipsa de probe, transmite AFP. Potrivit tribunalului din orasul Turku, din sud-vestul Finlandei, acuzarea ''nu a reusit sa dovedeasca…

- Lautarul Maru din Chitila a avut o prima reacție, dupa ce a fost acuzat ca le-ar fi dat țeapa unor soți din Romania. Artistul a recunoscut ca a primit bani din Germania de la barbat, insa nu ar fi vorba despre 3.500 de euro, așa cum susțin Ion și Florentina, ci despre o suma mai mica. Iata declarațiile…

- Un tanar, acuzat ca a furat o masina, a provocat accidente in serie in Iasi. Intr-o cursa de cativa kilometri ar fi tamponat opt masini apoi a vrut sa fuga, informeaza TVR . A fost prins de un alt șofer care l-au predat mascaților. Tanarului i s-au prelevat probe pentru alcool si droguri si va fi expertizat…